Водитель без прав пытался уйти от полицейской погони в Красноярском крае

17 ноября 2025, 06:09

В Красноярском крае полиция остановила автонарушителя стрельбой по колёсам

Фото: istockphoto / Motortion

В посёлке Шушенское ночная погоня с участием экипажа ДПС завершилась применением табельного оружия. Об этом сообщили в Телеграм-канале регионального МВД.