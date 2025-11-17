Достижения.рф

Водитель без прав пытался уйти от полицейской погони в Красноярском крае

В Красноярском крае полиция остановила автонарушителя стрельбой по колёсам
В посёлке Шушенское ночная погоня с участием экипажа ДПС завершилась применением табельного оружия. Об этом сообщили в Телеграм-канале регионального МВД.



Инспекторы заметили автомобиль ВАЗ‑2121, который двигался по дороге с явными нарушениями. Полицейские потребовали от водителя остановиться, но тот проигнорировал законное требование и увеличил скорость. В ходе погони автомобилист неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников движения.

После предупредительного выстрела в воздух инспектор ДПС открыл огонь по колёсам преследуемого автомобиля. В результате одно из колёс спустило, и машина остановилась.

За рулём оказался мужчина 1978 года рождения. В ходе проверки выяснилось, что у него отсутствует водительское удостоверение.

