Опубликованы кадры смертельного ДТП с погрузчиком в Ленобласти
В Ленинградской области произошло дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Авария случилась на 33‑м километре автодороги «Павлово ‑ Мга ‑ Любань ‑ Оредеж ‑ Луга, передает 78.ru.
Автомобиль Exeed столкнулся с погрузчиком, который двигался в попутном направлении. В результате водитель иномарки погиб на месте происшествия. Находящийся в салоне авто пассажир получил травмы средней степени тяжести и сейчас находится в больнице под присмотром врачей. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
