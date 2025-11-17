Опубликованы кадры смертельного ДТП с погрузчиком в Ленобласти

17 ноября 2025, 03:06

Один человек погиб в результате аварии с погрузчиком в Ленобласти

Фото: istockphoto / conejota

В Ленинградской области произошло дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Авария случилась на 33‑м километре автодороги «Павлово ‑ Мга ‑ Любань ‑ Оредеж ‑ Луга, передает 78.ru.