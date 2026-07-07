Бойфренд из Tinder продал россиянку в рабство
Гражданка России, ставшая жертвой обмана и вывезенная в колл-центр на территории Мьянмы, раскрыла детали своей истории. По словам девушки, её знакомство с жителем Китая на платформе Tinder переросло в циничную схему по торговле людьми, пишет РИА Новости.
Как сообщила пострадавшая на условиях анонимности, её избранник с самого начала целенаправленно собирал личные данные, включая фотографии, и выведывал отношение к скам-центрам. После совместного путешествия по Китаю мужчина предложил встретиться в Мьянме под предлогом осмотра буддийских храмов.
По прибытии в Янгон вместо обещанной встречи россиянку ждал водитель. Спустя несколько дней её пересадили в другой автомобиль, куда по дороге подсаживались незнакомые китайцы. Под предлогом безопасности из-за военного положения девушку провезли через блокпосты, переправили через реку на лодке и доставили в изолированный комплекс.
В офисе центра местный руководитель заявил ей, что с завтрашнего дня она приступает к работе, поскольку была проданной. Он подтвердил, что её «бойфренд» уже получил денежное вознаграждение, а переданные фотографии будут использоваться для создания дипфейков с целью мошенничества на сайтах знакомств. При отказе сотрудничать россиянке пригрозили убийством, а для устрашения избили электрошокером одного из работников на её глазах.
В настоящее время женщину освободили и передали сотрудникам посольства России в Таиланде. В дипмиссии отметили, что операция по вызволению соотечественницы стала возможной благодаря скоординированной работе российских посольств, МВД РФ, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда. В ближайшее время планируется организация её безопасного возвращения на родину.
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