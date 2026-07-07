Бойфренд из Tinder продал россиянку в рабство

07 июля 2026, 14:13

Знакомый китаец из Tinder продал россиянку в рабство в Мьянме

Фото: istockphoto/Lawrey

Гражданка России, ставшая жертвой обмана и вывезенная в колл-центр на территории Мьянмы, раскрыла детали своей истории. По словам девушки, её знакомство с жителем Китая на платформе Tinder переросло в циничную схему по торговле людьми, пишет РИА Новости.