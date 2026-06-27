Женщина переехала с мужем в Пакистан и на 12 лет попала в рабство

27 июня 2026, 08:52

Француженка переехала в Пакистан с мужем и детьми и 12 лет провела в рабстве

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Женщина переехала с мужем-пакистанцем в его родную страну и стала рабыней. Об этом информирует Daily Mail.