Женщина переехала с мужем в Пакистан и на 12 лет попала в рабство
Женщина переехала с мужем-пакистанцем в его родную страну и стала рабыней. Об этом информирует Daily Mail.
54-летняя француженка Сильви Ясмина встретила своего будущего супруга в Австралии, где тот проживал нелегально. В 2003 году они поженились, а в 2014-м она согласилась переехать с ним и пятью детьми в отдаленную деревню Бара в Пакистане. Однако, по словам Сильви, после этого её жизнь превратилась в кошмар.
Женщина поведала полиции, что их с детьми поместили в ветхое жилище, лишенное солнечного света и связи с внешним миром. Её супруг ежедневно жестоко избивал всю семью. Двое старших детей были вынуждены прервать обучение, а трое младших никогда не посещали школу.
Семья была спасена лишь после того, как один из сыновей сумел сбежать и обратиться за помощью в полицию. Правоохранительные органы провели операцию и обнаружили мать и детей, находившихся в доме с явными следами насилия.
В заявлении для полиции Сильви Ясмина отметила, что её жизнь была разрушена, а дети не получали должного ухода. Сейчас она стремится вернуться во Францию, куда её с детьми планируют отправить из женского приюта в Пешаваре.
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