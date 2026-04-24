Москвичка поехала переводчиком в Азию, а попала в рабство скам-центра
В Мьянме освободили из рабства москвичку. Как сообщает Telegram-канал Baza, девушка рассчитывала заработать переводчиком, но стала заложницей скам-центра.
30-летняя Яна (имя изменено) работала дизайнером, когда ей предложили вакансию переводчика в Азии. Россиянке обещали зарплату до 10 тысяч долларов в месяц. Она согласилась и отправилась за границу.
Но по прилёту в Мьянму у девушки отобрали документы и принудили работать в скам-центре. Родственники забили тревогу, когда Яна перестала выходить на связь. Они обратились к правозащитнику Ивану Мельникову.
Операцию провели при сотрудничестве представителя МВД РФ в Таиланде, координационного центра поддержки соотечественников, МИД России и армейского подразделения Мьянмы. Военные вытащили россиянку из преступной схемы. Сейчас девушка находится в центре временного содержания иностранцев, специалисты готовят документы для её возвращения в Россию.
