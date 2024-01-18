В Петропавловске-Камчатском рецидивист за день убил двух мужчин

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Житель Петропавловска-Камчатского находится под стражей по обвинению в убийстве двух мужчин, включая своего знакомого, сообщает Следственный комитет России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.
Пострадавший скончался от полученных травм. Того же дня, с целью скрыть преступление, подозреваемый атаковал ножом еще одного мужчину в возрасте 45 лет, который узнал о произошедшем. Второй пострадавший также скончался от полученных ранений. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве двух человек, и он находится под стражей. Полиция отметила, что задержанный ранее был неоднократно судим.
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