Бойца поп-ММА задержали в Москве за пьяную езду

08 сентября 2026, 20:36

Бойца поп-ММА Юсупова задержали в Москве за пьяную езду без прав

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

В Москве задержали бойца поп-ММА Зелимхана Юсупова. Спортсмен управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, пишет Telegram-канал «Mash на спорте».