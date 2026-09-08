Бойца поп-ММА задержали в Москве за пьяную езду
В Москве задержали бойца поп-ММА Зелимхана Юсупова. Спортсмен управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, пишет Telegram-канал «Mash на спорте».
По данным источника, причиной инцидента могло стать эмоциональное состояние бойца после неудачного выступления на ринге, в связи с чем он искал выход в скоростной езде. Теперь Юсупову грозит уголовная ответственность. Ранее он уже привлекался полицией за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Это не первый подобный эпизод в биографии спортсмена. В 2022 году он пострадал от избиения в Дагестане на почве конфликта, а также участвовал в нападении на белорусского кикбоксера в Подмосковье. В 2024 году Юсупов оказался в центре стрельбы — в него выстрелили во время очередной ссоры.
Юсупов известен выступлениями в лиге Hardcore Fighting. В 2023 году Генпрокуратура намеревалась проверить организацию на предмет пропаганды наркотиков, а в отношении самого бойца — на употребление запрещённых веществ. После этого лига отстранила Юсупова от участия в боях на полгода.
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