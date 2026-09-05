В Турции задержали разыскиваемого по всему миру россиянина
В турецкой провинции Анталья, в городе Аланья, задержали гражданина России, находившегося в международном розыске. Мужчину искали по красному бюллетеню Интерпола по обвинению в мошенничестве, сообщает 4 сентября агентство DHA.
В пятницу сотрудники Управления безопасности Антальи совместно с представителями местной прокуратуры провели операцию по задержанию Марата Дрейзина. В настоящее время задержанный находится в отделении полиции, где с ним проводятся следственные действия и оформляются документы, необходимые для его экстрадиции. Подробности операции не разглашаются.
На сайте Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу с 2021 года есть информация о розыске упомянутого фигуранта. В отношении него вынесли заочное обвинение — мужчину подозревают в покушении на незаконный оборот наркотических средств, передавало ТАСС.
Ранее из ОАЭ экстрадировали россиянина Санникова за организацию финансовой пирамиды. Детали — в нашем материале.
Читайте также: