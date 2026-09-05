В Турции задержали разыскиваемого по всему миру россиянина

05 сентября 2026, 16:10

В Турции задержали россиянина Марата Дрейзина по делу о мошенничестве

Фото: istockphoto/Yingko

В турецкой провинции Анталья, в городе Аланья, задержали гражданина России, находившегося в международном розыске. Мужчину искали по красному бюллетеню Интерпола по обвинению в мошенничестве, сообщает 4 сентября агентство DHA.