Бойца СВО из Курганской области ранили в палец, и он впал в кому

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Боец СВО из Курганской области впал в кому после ранения в палец, пишет портал 63.ru. Военный заключил контракт в июне сего года, а уже в июле был травмирован.
«Не знаю, что там произошло точно, но он получил осколочное ранение. Причем ранен только указательный палец на правой руке! В нем застрял большой осколок, раздроблена кость», — рассказала старшая сестра пациента.
Ему помогли в госпитале, а потом отправили в больницу Донецкой народной республики. Оттуда направили в Белгород, Ижевск и в Самару. Около полутора месяцев мужчина ходил с опухшим пальцем.
Со слов старшей сестры, медики неохотно раскрывали подробности, но причин не называли. Когда военному стало лучше, его перевели в другой госпиталь по неизвестной причине.
Женщина обратилась за помощью к военным прокурорам.
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Никита Кротов