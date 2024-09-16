Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Бойца СВО из Курганской области ранили в палец, и он впал в кому

Бойца СВО из Курганской области ранили в палец, и он впал в кому

16 сентября 2024, 16:11
Фото: istockphoto/dikushin

Фото: istockphoto/dikushin

Боец СВО из Курганской области впал в кому после ранения в палец, пишет портал 63.ru. Военный заключил контракт в июне сего года, а уже в июле был травмирован.
«Не знаю, что там произошло точно, но он получил осколочное ранение. Причем ранен только указательный палец на правой руке! В нем застрял большой осколок, раздроблена кость», — рассказала старшая сестра пациента.

Ему помогли в госпитале, а потом отправили в больницу Донецкой народной республики. Оттуда направили в Белгород, Ижевск и в Самару. Около полутора месяцев мужчина ходил с опухшим пальцем.



Со слов старшей сестры, медики неохотно раскрывали подробности, но причин не называли. Когда военному стало лучше, его перевели в другой госпиталь по неизвестной причине.

Женщина обратилась за помощью к военным прокурорам.

Читайте также:

Нападавший на одноклассников в Челябинске школьник рассказал, как все было

Школьники устроили буллинг ребенка из-за электронной сигареты в Нижнем Тагиле

Если не будет интима, отправит сына на СВО: бывший муж со связями преследует жительницу Уфы, подробности
#мир
#россия
#сво
#военные
#кома
#новости
#медицина
#курганская область
Опухшие глаза и синий язык: 38-летняя россиянка умерла в машине у больницы, где ей отказались помогать
16 сентября 2024, 15:42

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Твери скончалась 38-летняя женщина. Родственники покойной винят в трагедии врачей, помощи которых умирающая женщина так и не дождалась. О том, что стало причиной смерти россиянки и как на ситуацию отреагировали в областном Минздраве расскажет редакция «Радио 1».

«Скорая» не приехала к жительнице Твери


Утром 24 декабря 38-летняя Анна пожаловалась на самочувствие старшей дочери. У нее были сильные боли в голове и животе, она испытывала онемение рук и ног, её тошнило и рвало, и при попытке встать она теряла сознание. Приехавшие медики диагностировали у нее тахикардию и сделали инъекцию, после чего уехали.

Лучше женщине не становилось и дочь Анны Владислава была вынуждена еще раз позвонить в «скорую».

«Мама выглядела бледной, с опухшими глазами и языком с синеватым оттенком. К 12 часам состояние мамы ухудшилось, и я снова попыталась вызвать «скорую помощь». На этот раз мне отказали, сказав, что нужно вызвать участкового врача на дом», — рассказала девушка корреспонденту «Комсомольской правды».

Через некоторое время Владислава вновь попыталась дозвониться в «скорую помощь», на чем также настоял прибывший на дом терапевт. Неизменно девушка получала один и тот же ответ: «Ожидайте».

Около 15:30 Владислава решила отвезти маму в больницу на своем автомобиле, так как Анна едва могла самостоятельно передвигаться.

«Я отправилась в городскую больницу, потому что, по моему мнению, эта больница была ближе всего. Но там маме отказали в госпитализации. Мне сказали, что там нам не могут помочь и нужно ехать в другую больницу. Я умоляла их оказать помощь, так как боялась, что не смогу довезти маму до следующего учреждения. Они просто закрыли дверь передо мной», — вспоминает Владислава.

По ее словам, когда она вернулась к машине после безуспешных попыток добиться помощи от врачей, Анна уже была в бессознательном состоянии.

«Я немедленно начала кричать, мой младший брат стучал в дверь», — рассказала дочь Анны.

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Россиянка скончалась в автомобиле возле больницы


Анна скончалась на заднем сиденье автомобиля своей дочери возле той самой городской больницы. Владислава также сообщила, что ее мать дважды уронили на входе. Несчастная дочь отметила, что «скорая» так и не смогла приехать: даже к вечеру не нашли свободной бригады.

Журналисты из «КП»-Тверь обратились в областной Минздрав с просьбой объяснить, как могла произойти такая ситуация, почему женщина, находясь на исходе жизни в столице региона, не получила необходимую помощь вовремя.

В ведомстве ответили, что по данному факту назначена служебная проверка с привлечением необходимых специалистов, кроме того, трагические события в семье из Твери, где 24 декабря ушла из жизни мать, находятся под контролем Минсоцзащиты и Миндемографии. Семье оказывается помощь в решении бытовых вопросов, организации похорон и оформлении опеки над несовершеннолетними детьми Анны.

Читайте также:

Умер мужчина, который облил бензином и поджёг участницу Олимпиады-2024

«Непредсказуемые вещи»: Врач объяснил смерть 17-летней девочки от менингита

Отдыхавшая в лагере в Туапсе школьница умерла в больнице
#минздрав
#помощь
#смерть
#больница
#женщина
#мать
#врач
#больницы
#медики
#терапевт
#школьница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нападавший на одноклассников в Челябинске школьник рассказал, как все было
Нападавший на одноклассников в Челябинске школьник хотел запустить стрим в школе
16 сентября 2024, 15:37

Фото: istockphoto/ginosphotos

Напавший на одноклассников в челябинской школе подросток рассказал подробности произошедшего, информирует тг-канал «112». У злоумышленника Романа Г., по его словам, были с собой пневматика, нож, а также пара молотков.
Проверив, идут ли занятия, подросток переоделся в туалете, а затем дважды выстрелил из пистолета, ворвавшись в класс. После юноша стал наносить удары одноклассницам, метя в голову. Роману, с его слов, даже пришла в голову мысль транслировать происходящее в прямом эфире, чтобы прославиться. Сейчас он находится в психиатрическом стационаре для проверки вменяемости.

Ранее сообщалось о причинах буллинга подростка старшеклассниками в Нижнем Тагиле.

Читайте также:

Опухшие глаза и синий язык: 38-летняя россиянка умерла в машине у больницы, где ей отказались помогать

Подростка, напавшего на одноклассников в Челябинске, поместили в психбольницу

Пропавшую школьницу нашли в поле с пробитой головой и переломом руки
#россия
#челябинск
#школа
#новости
#подростки
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьники устроили буллинг ребенка из-за электронной сигареты в Нижнем Тагиле
Baza: буллинг ребенка из-за электронной сигареты устроили дети в Нижнем Тагиле
16 сентября 2024, 15:04

Фото: istockphoto/Motortion

Буллинг ребенка из-за электронной сигареты устроили старшеклассники в Нижнем Тагиле, пишет Baza. Уточняется, что сначала агрессоры заставляли восьмиклассника приобрести электронку, а когда тот отказался, по очереди дали ему пощечины, попутно ведя видеосъемку происходящего.
По информации журналистов, история началась еще в начале текущего месяца. Один знакомый Паши (имя изменено) из параллельного класса решил заставить его купить электронную сигарету, предварительно, за то, что тот якобы ее покурил. Отказ повлек за собой избиение, а злополучное видео, по данным обозревателей, ребята сами выложили в сеть якобы от лица Павла.

Авторы Baza уточнили, что сам Павел ничего не публиковал, а запись увидел в сети. Паша характеризуется учителями тихим и спокойным мальчиком. По данным тг-канала, Пашу булят с прошлой весны, школой сейчас интересуется полиция.

Читайте также:

Подростка, напавшего на одноклассников в Челябинске, поместили в психбольницу

От кисты до импотенции: Как ошибка врача из Краснодара разрушила мечту пациента стать отцом

Пропавшую школьницу нашли в поле с пробитой головой и переломом руки
#россия
#дети
#школа
#подростки
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подростка, напавшего на одноклассников в Челябинске, поместили в психбольницу
16 сентября 2024, 14:44

Фото: iStock/shironosov

Подростка, который напал на одноклассников с молотком в Челябинске, госпитализировали в психиатрическую больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Он доставлен в психоневрологическую больницу», — говорится в сообщении.

Оказалось, что школьник весной и летом текущего года на протяжении двух месяцев лечился в психиатрической клинике.

По данным Shot, школьник состоял на учете в ПНД, а его психическое состояние усугубилось после вступления в сомнительные чаты в мессенджерах.

По предварительным данным, причиной нападения школьника на одноклассников стала месть за унижения. Рома решил расправиться с одноклассницей, которая в выходные измазала его косметикой, а остальные над этим смеялись.

Mash пишет, что Рома был вооружён молотком, ножом и пневматическим пистолетом.

Читайте также:

Пять человек пострадали при нападении подростка с молотком на одноклассников

Одноклассник рассказал о подростке, напавшем на учеников в Челябинске

Напавший на школу в Челябинске подросток был участником смертельной игры
#подросток
#школьник
#выходные
#человек
#игры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
От кисты до импотенции: Как ошибка врача из Краснодара разрушила мечту пациента стать отцом
На Кубани после простой операции мужчина стал импотентом
16 сентября 2024, 14:39

Фото: iStock/Jose Gonzalez Buenaposada

Весной 2018 года у 41-летнего жителя Краснодарского края Сергея Харьковского обнаружили небольшую кисту в паху, которая не причиняла дискомфорта. Однако врачи настоятельно рекомендовали ее удалить, чтобы предотвратить возможные серьезные осложнения в будущем.
Операция мужчине была проведена в одной из частных клиник Краснодара, но обернулась для Сергея настоящим кошмаром. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Поиск хирурга

Сергей испугался, что киста может перерасти в рак, поэтому начал искать опытного врача, который смог бы провести операцию.

По рекомендациям он вышел на опытнейшего хирурга, работающего в государственной больнице. Помимо этого, врач подрабатывал в частной клинике. Операция стоила 30 000 рублей и считалась весьма простой.

Позже стало известно, что платные услуги хирург оказывал в одном кабинете с известной Аленой Верди, которая без медицинского диплома в течение четырех лет со скальпелем в руках пыталась принести красоту людям, но результаты были ужасными.

В итоге было возбуждено уголовное дело: женщину обвинили в предоставлении медицинских услуг, которые не соответствовали стандартам безопасности и нанесли серьезный вред здоровью.

В её «послужном списке» оказалось не менее семи пострадавших пациенток, одна из которых скончалась всего через 20 часов после операции.

Изуродованные лица, ожоги и инвалидность: фальшивая жизнь и загадочная смерть лже-хирурга Алены Верди
Изуродованные лица, ожоги и инвалидность: фальшивая жизнь и загадочная смерть лже-хирурга Алены Верди

Странности на операции

Странности начались с самого начала. Хирург определил местоположение кисты на глаз и указал другую точку, отличающуюся от предыдущих заключений врачей.

Сергей не стал задавать вопросов или спорить, так как привык доверять врачам. Он уверенно лег на операционный стол, не испытывая никаких опасений.

Фото: iStock/Gumpanat

Проблемы во время вмешательства

Операция началась с неожиданностей, связанных с анестезией: дозу никак не удавалось правильно рассчитать, поэтому обезболивание затянулось.

В ходе хирургического вмешательства был случайно повреждён крупный сосуд, что добавило дополнительные трудности.

Фото: iStock/photovs

Самое ужасное открылось позже

После мучительной операции для Сергея последовала длительная реабилитация, в ходе которой выяснилось, что киста осталась на месте — её так и не удалили.

Помимо этого, ему повредили эректильную функцию мужского органа. Теперь Сергей не может жить полноценной жизнью. Он потерял надежду создать семью и зачать детей.

Фото: iStock/Vagengeym_Elena

Расследование

Следственный комитет России заинтересовался этой чудовищной ситуацией. Ведомство назначило проведение экспертизы, а глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Читайте также:

Если не будет интима, отправит сына на СВО: бывший муж со связями преследует жительницу Уфы, подробности

Нападение подростка с молотком на одноклассников в Челябинске: что известно

В Подмосковье эвакуировали школу
#реабилитация
#операция
#уголовное врач
#хирург
#расследование
#рак
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пропавшую школьницу нашли в поле с пробитой головой и переломом руки
SHOT: пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в поле с пробитой головой
16 сентября 2024, 14:28

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Пропавшую под Екатеринбургом 12-летнюю школьницу нашли в поле без сознания — с пробитой головой и переломом руки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что сейчас девочка лежит в больнице в тяжелом состоянии.
По данным издания, подросток днем ушла гулять, а когда не вернулась вечером, взволнованная мать бросилась на поиски, к которым вскоре подключились волонтеры и полиция.

Найти девочку удалось только спустя пять часов в поле, она лежала в отключке на тропинке недалеко от дома с пробитой головой и сломанной рукой.

Сообщается, что правоохранители рассматривают несколько версий — на школьницу мог кто-то напасть или, возможно, ее сбила машина, так как недалеко проходит трасса.

Читайте также:

Если не будет интима, отправит сына на СВО: бывший муж со связями преследует жительницу Уфы, подробности

Нападение подростка с молотком на одноклассников в Челябинске: что известно

В Москве задержали двух офицеров МО РФ за крупные взятки
#полиция
#подросток
#поиски
#мать
#трасса
#волонтеры
#дома
#рф
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Если не будет интима, отправит сына на СВО: бывший муж со связями преследует жительницу Уфы, подробности
16 сентября 2024, 14:10

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

Жительница Уфы Ольга обратилась в правоохранительные органы с заявлением на своего бывшего супруга. Женщина сообщила, что влиятельный экс-возлюбленный угрожает ей расправой и применяет физическую силу. Оказалось, что несколько дней назад мужчина подкараулил ее в дачном домике и едва не убил. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Знакомство с будущим палачом


В разговоре с «КП-Уфа» Ольга рассказала, что со своим будущим супругом она познакомилась 15 лет назад в интернете. Сергей признался, что влюбился в неё по фотографии с первого взгляда. На тот момент женщина воспитывала сына от первого брака и жила с матерью. Сергей красиво ухаживал за избранницей, дарил дорогие подарки и намеревался усыновить ее наследника.

Однако через несколько месяцев его отношение к женщине резко изменилось. По словам Ольги, мужчина мог запереть её в доме, отобрать ключи и документы, постоянно звонить и контролировать.

«Он мог выгнать меня из квартиры. Однажды мне пришлось провести ночь в машине зимой, в холод, так как я не смогла попасть домой в свой день рождения», — рассказала журналистам Ольга.

При этом отношения пары продолжались. На протяжении 15-ти лет женщина терпела избиения и унижения со стороны гражданского мужа, однако в сентябре этого года решила сообщить ему о том, что уходит.
Фото: iStock/AnkiHoglund

Угрозы и нападение



Сергей поджидал бывшую супругу на улице, постоянно звонил, отправлял ей сообщения с угрозами. Однажды, дождавшись женщину возле дома, он несколько раз ударил Ольгу головой о дверцу авто. Этот инцидент запечатлён на видео, которое женщина опубликовала в интернете.

«Тебя ждут плохие вещи. Я готов потратить много ресурсов, чтобы сделать твою жизнь невыносимой», — говорит на видеозаписи мужчина.

По словам Ольги, ее супруг является влиятельным человеком. Он работает продюсером в кинокомпании и имеет серьезные знакомства, что позволяет ему оставаться безнаказанным.


Обращение в полицию


11 сентября, приехав на дачу, Ольга заметила, что кто-то находится на кухне за занавеской. У неё при себе был газовый баллончик.

«Я потянулась за занавеской, и неожиданно из темноты появился незнакомец в маске и камуфляже. «Он нанял убийцу» — подумалось мне. Я распылила газ, но он не обратил на это внимания. Он сбил меня с ног и начал душить», — рассказала Ольга.

Она также сообщила, что ее бывший супруг заявил ей, что пришел ее убить и стал высказывать угрозы в адрес ее сына.

«За волосы втащил меня в дом, требований не выдвигал, приготовил нож и скотч, пришел убивать. Он бил меня куда попадал», — вспоминает пострадавшая.

В какой-то момент Ольге удалось вырваться и убежать. На следующий день женщина обратилась в полицию с просьбой предоставить защиту ей и сыну.


Бывший муж пригрозил отправить сына на СВО


Ольга также сообщила журналистам, что Сергей пригрозил отправить ее 19-летнего сына на СВО, благодаря своим связям.

«Он заявил мне, что может отправить 19-летнего сына на СВО, хотя он у меня в университете учится, отсрочка официальная. Но он все равно утверждает, что сможет это сделать, если у нас не будет интима», — рассказывает женщина.

В настоящее время мужчине назначен штраф за нанесение побоев бывшей супруге. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

Терпела ради матери и сестры: «друг семьи» из Таджикистана два года насиловал школьницу

Мыло из интим-магазина и ершик: девушка из Биробиджана устроила самосуд над соперницей, подробности

Удалил губы и зубы: польский маньяк 4 года держал женщину на цепи в сарае
#нападение
#нож
#женщина
#жизнь
#инцидент
#мужчина
#отношения
#сво
#уфа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нападение подростка с молотком на одноклассников в Челябинске: что известно
Пять человек пострадали при нападении подростка с молотком на одноклассников
16 сентября 2024, 14:08

Фото: iStock/Cynthia Lempitsky

При нападении 13-летнего подростка с молотком на одноклассников в Челябинске пострадали пять человек. Об этом пишет Mash.
По данным издания, одна девочка находится в тяжелом состоянии, которую Рома ударил молотком по голове. Девочке сделали операцию, врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Еще два ребенка и учитель биологии находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадал и сам Рома. Его задержали в туалете, где он пытался совершить суицид. Сейчас он находится в психоневрологической больнице. Допросить его пока нет возможности, так как подросток находится в невменяемом состоянии.

По предварительным данным, причиной нападения школьника на одноклассников стала месть за унижения. Рома решил расправиться с одноклассницей, которая в выходные измазала его косметикой, а остальные над этим смеялись.

Mash пишет, что Рома был вооружён молотком, ножом и пневматическим пистолетом. Он состоял на учете в ПНД.

Читайте также:

Напавший на школу в Челябинске подросток был участником смертельной игры

Одноклассник рассказал о подростке, напавшем на учеников в Челябинске

Двух пострадавших при нападении ученика в школе в Челябинске прооперируют
#учитель
#врачи
#подросток
#жизнь
#выходные
#девочка
#суицид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве задержали двух офицеров МО РФ за крупные взятки
16 сентября 2024, 13:51

Фото: iStock/Yingko

Силовики задержали в Москве двух офицером Минобороны РФ по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в 2021 году представители предприятий, исполняющих гособоронзаказы на поставку электропродукции и кабеля для нужд МО РФ на сумму 1,2 млрд рублей, договорились с Популовским и Зориным об ослаблении контроля приемки товаров за крупную взятку. С 2021 по 2024 год, задержанные получили не менее 11 млн рублей.

Подозреваемые уже признали вину. В настоящее время выясняется их причастность к другим подобным преступлениям.

Читайте также:

Главу «ЕРСМ Сибири» задержали по делу о хищении у МО РФ около 1 млрд рублей

Прокурор раскрыл механизм передачи денег для задержанного на взятках генерала ФСБ

Стала известна сумма взятки, в которой подозревают экс-замминистра обороны Иванова
#мо
#дело
#уголовное дело
#ук
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате