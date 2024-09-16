Бойца СВО из Курганской области ранили в палец, и он впал в кому

Жительница Уфы Ольга обратилась в правоохранительные органы с заявлением на своего бывшего супруга. Женщина сообщила, что влиятельный экс-возлюбленный угрожает ей расправой и применяет физическую силу. Оказалось, что несколько дней назад мужчина подкараулил ее в дачном домике и едва не убил. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».