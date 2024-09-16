Если не будет интима, отправит сына на СВО: бывший муж со связями преследует жительницу Уфы, подробности

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Жительница Уфы Ольга обратилась в правоохранительные органы с заявлением на своего бывшего супруга. Женщина сообщила, что влиятельный экс-возлюбленный угрожает ей расправой и применяет физическую силу. Оказалось, что несколько дней назад мужчина подкараулил ее в дачном домике и едва не убил. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Знакомство с будущим палачом
В разговоре с «КП-Уфа» Ольга рассказала, что со своим будущим супругом она познакомилась 15 лет назад в интернете. Сергей признался, что влюбился в неё по фотографии с первого взгляда. На тот момент женщина воспитывала сына от первого брака и жила с матерью. Сергей красиво ухаживал за избранницей, дарил дорогие подарки и намеревался усыновить ее наследника.
Однако через несколько месяцев его отношение к женщине резко изменилось. По словам Ольги, мужчина мог запереть её в доме, отобрать ключи и документы, постоянно звонить и контролировать.
«Он мог выгнать меня из квартиры. Однажды мне пришлось провести ночь в машине зимой, в холод, так как я не смогла попасть домой в свой день рождения», — рассказала журналистам Ольга.
При этом отношения пары продолжались. На протяжении 15-ти лет женщина терпела избиения и унижения со стороны гражданского мужа, однако в сентябре этого года решила сообщить ему о том, что уходит.
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Угрозы и нападение
Сергей поджидал бывшую супругу на улице, постоянно звонил, отправлял ей сообщения с угрозами. Однажды, дождавшись женщину возле дома, он несколько раз ударил Ольгу головой о дверцу авто. Этот инцидент запечатлён на видео, которое женщина опубликовала в интернете.
«Тебя ждут плохие вещи. Я готов потратить много ресурсов, чтобы сделать твою жизнь невыносимой», — говорит на видеозаписи мужчина.
По словам Ольги, ее супруг является влиятельным человеком. Он работает продюсером в кинокомпании и имеет серьезные знакомства, что позволяет ему оставаться безнаказанным.
Обращение в полицию
11 сентября, приехав на дачу, Ольга заметила, что кто-то находится на кухне за занавеской. У неё при себе был газовый баллончик.
«Я потянулась за занавеской, и неожиданно из темноты появился незнакомец в маске и камуфляже. «Он нанял убийцу» — подумалось мне. Я распылила газ, но он не обратил на это внимания. Он сбил меня с ног и начал душить», — рассказала Ольга.
Она также сообщила, что ее бывший супруг заявил ей, что пришел ее убить и стал высказывать угрозы в адрес ее сына.
«За волосы втащил меня в дом, требований не выдвигал, приготовил нож и скотч, пришел убивать. Он бил меня куда попадал», — вспоминает пострадавшая.
В какой-то момент Ольге удалось вырваться и убежать. На следующий день женщина обратилась в полицию с просьбой предоставить защиту ей и сыну.
Бывший муж пригрозил отправить сына на СВО
Ольга также сообщила журналистам, что Сергей пригрозил отправить ее 19-летнего сына на СВО, благодаря своим связям.
«Он заявил мне, что может отправить 19-летнего сына на СВО, хотя он у меня в университете учится, отсрочка официальная. Но он все равно утверждает, что сможет это сделать, если у нас не будет интима», — рассказывает женщина.
В настоящее время мужчине назначен штраф за нанесение побоев бывшей супруге. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
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Анастасия Хохлова