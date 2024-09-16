Нападавший на одноклассников в Челябинске школьник рассказал, как все было

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Напавший на одноклассников в челябинской школе подросток рассказал подробности произошедшего, информирует тг-канал «112». У злоумышленника Романа Г., по его словам, были с собой пневматика, нож, а также пара молотков.
Проверив, идут ли занятия, подросток переоделся в туалете, а затем дважды выстрелил из пистолета, ворвавшись в класс. После юноша стал наносить удары одноклассницам, метя в голову. Роману, с его слов, даже пришла в голову мысль транслировать происходящее в прямом эфире, чтобы прославиться. Сейчас он находится в психиатрическом стационаре для проверки вменяемости.
Ранее сообщалось о причинах буллинга подростка старшеклассниками в Нижнем Тагиле.
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Никита Кротов