Минобороны сообщило о числе сдавшихся на этой неделе в плен бойцов ВСУ

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В российский плен в течение этой недели на линии боевого соприкосновения сдались 19 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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Анастасия Чинкова
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«Противник стал терять в 15 раз больше военных, чем мы. И я в цифру два миллиона вражеских потерь уже начинаю верить. Если раньше ввод на Украину натовских контингентов мне казался реальным, то теперь уже нет. Потому что там нет дураков, которые будут десятками тысяч помирать за здорово живёшь», — пояснил в беседе с «Царьградом» отец Пётр.
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«И дело не только в нехватке запчастей и, в некоторых случаях, не поддающихся исправлению повреждениях, а в понимании того, что Россия вновь атакует объект и разрушит его», — указано в материале.
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