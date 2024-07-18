Россиянка ушла на СВО, чтобы отомстить за смерть брата

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Жительница Башкирии заявила, что ушла на специальную военную операцию, чтобы отомстить за гибель брата-прапорщика. Об этом сообщила пресс-служба администрации Миякинского района республики.
Отмечается, что после того как ее родственник не вернулся с СВО, она решила сама поступить на службу в танковый батальон. По ее словам, долгое время она не находила себе места, пока не осознала, что только месть врагу поможет обрести спокойствие.
Женщина, которая взяла позывной «Янтарь» отметила, что уже на линии боевого соприкосновения ее жажда мести стала угасать по мере продвижения ее батальона вглубь позиций противника. Уроженка Башкирии заключила, что пошла на фронт ради своих дочерей, ведь она желает, чтобы «дети жили под мирным небом».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Женщина, которая взяла позывной «Янтарь» отметила, что уже на линии боевого соприкосновения ее жажда мести стала угасать по мере продвижения ее батальона вглубь позиций противника. Уроженка Башкирии заключила, что пошла на фронт ради своих дочерей, ведь она желает, чтобы «дети жили под мирным небом».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова