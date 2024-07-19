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Рогов рассказал, как пограничники прострелили голову уклонисту на границе с Молдавией

Рогов: пограничники расстреляли в спину уклониста на границе с Молдавией
19 июля 2024, 18:00
Фото: iStock/Daria Kulkova

Фото: iStock/Daria Kulkova

В Молдавии во время сбора урожая рядом с украинской границей обнаружили тело молодого человека с огнестрельными ранениями. Об этом в своём Telegram-канале написал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.


Личность убитого удалось установить. Им является 32-летний украинский уклонист, которому удалось бежать из страны и даже пробежать 250 метров по молдавской территории. Однако затем со стороны Украины началась стрельба. Мужчина получил огнестрельные ранения головы и спины, из-за чего скончался на месте.

Рогов подчеркнул, что такие случаи расстрела бегущих от мобилизации украинцев фиксируются регулярно.

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Зеленский заявил, что кандидат в вице-президенты США не разбирается в конфликте на Украине
Зеленский: кандидат в вице-президенты США не понимает ситуации на Украине
19 июля 2024, 18:02

Фото: IStock/DmyTo

андидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, последовательно выступающий за прекращение поставок Вашингтоном вооружений Киеву, не понимает, что происходит на Украине. С таким утверждением выступил украинский президент Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Ранее Вэнс открыто заявлял о поддержке идеи прекратить военную помощь Украине. Он уточнил, ситуация на украинском фронте ему безразлична.

Зеленский в очередной раз высказал мнение, что кандидат не осознает происходящего на Украине и пригласил его посетить страну. Он также выразил надежду на то, что ему удастся наладить сотрудничество с новыми лидерами США.

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ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов Харьковского направления
19 июля 2024, 17:21

Фото: iStock/Olena_Z

Украинское командование отводит основные силы из приграничных районов Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости житель подконтрольной ВСУ территории региона.
Уточняется, что эвакуация основных сил происходит из приграничных районов к селу Гроховатка. По словам местного жителя, первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники СБУ.

Он добавил, что все, кого насильно подселяли к нему в дом, уже погибли.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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В Одесской области мужчина умер после посещения военкомата
«‎Страна»: в Одесской области военнообязанный умер после посещения военкомата
19 июля 2024, 15:30

Фото: Фото: istockphoto/Soumen Hazra

Мужчина скончался в Одесской области после посещения военкомата. Об этом пишет украинское издание «‎Страна».
Отмечается, что мужчине было 34 года. Его госпитализировали из ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы). У него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, субдуральная и эпидуральная гематомы мозга, ушиб мозга, эпилепсия. Других сведений о произошедшем инциденте нет.

Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы.

Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

До этого сообщалось, что военнообязанный скончался после прохождения военно-врачебной комиссии в Кривом Роге Днепропетровской области. Родственники предполагают, что украинца в военкомате могли избить.

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«‎Окончательный конец битвы»: На Западе сделали заявление о Черном море
Меркурис: потеря Угледара станет завершением битвы за Черное и Азовское моря
19 июля 2024, 15:28

Фото: Фото: istockphoto /Diy13

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что с потерей Угледара украинские военные уже не смогут совершить успешное наступление в направлении Черного моря. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда ВС РФ будут находиться в Угледаре.

«Так что это будет фактически конец битвы, окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря», — сказал он.

Меркурис добавил, что город не только обеспечивает оборону Вооруженных сил Украины в Южном Донбассе, а еще и прикрывает восточный фланг любого украинского наступления на юг. Киевский режим потеряв его, не сможет провести контрнаступление вдоль южного фронта в направлении Черного моря. Украинские военные отступят, если русские бойцы захватят Угледар. Для ВСУ это будет огромным ударом, заключил эксперт.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Тактика президента РФ Владимира Путина поражать энергетическую инфраструктуру Украины оправдывает себя, страна находится в тяжелом положении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#сво
#всу
#вс рф
#ракеты
#угледар
#пво
#контрнаступление
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Священник Пётр Репин объяснил, почему НАТО не придёт на помощь ВСУ
19 июля 2024, 15:12

Фото: iStock/Michele Ursi

Священник из Санкт-Петербурга Пётр Репин, вернувшийся из очередной поездки на фронт, поделился мнением о том, что солдат НАТО не придут на помощь ВСУ на поле боя.
«Противник стал терять в 15 раз больше военных, чем мы. И я в цифру два миллиона вражеских потерь уже начинаю верить. Если раньше ввод на Украину натовских контингентов мне казался реальным, то теперь уже нет. Потому что там нет дураков, которые будут десятками тысяч помирать за здорово живёшь», — пояснил в беседе с «Царьградом» отец Пётр.

Тем временем ВС России продолжают уничтожать технику ВСУ в районе Часова Яра. Как передаёт RT, российские войска завершают выравнивание линии фронта по каналу Северский Донец — Донбасс.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Юрьевка в Донецкой Народной Республике.

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#всу
#минобороны
#рф
#украина
#россия
#спецоперация
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Минобороны сообщило о числе сдавшихся на этой неделе в плен бойцов ВСУ
Минобороны: 19 украинских военнослужащих сдались в плен на этой неделе
19 июля 2024, 15:08

Фото: iStock/Sinenkiy

В российский плен в течение этой недели на линии боевого соприкосновения сдались 19 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве не уточнили, к каким подразделениям украинской армии относились сдавшиеся в плен военные, а также на каких именно направлениях фронта они сложили оружие.

На прошлой неделе Минобороны сообщало, что в плен сдались 22 военнослужащих ВСУ.

Ранее в этот день ведомство сообщило об освобождении населённого пункта Юрьевка в Донецкой Народной Республике бойцами подразделения войск «Центр». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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ВС РФ освободили Юрьевку в ДНР
19 июля 2024, 14:57

Фото: iStock/macky_ch

Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Юрьевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что десантники нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ и двух бригад теробороны.

Кроме того, за минувшую неделю бойцы подразделения отразили 38 атак. В результате их действий украинские войска потеряли до 225 военнослужащих, 11 бронемашин, включая американский Bradley, два бронетранспортёра М113, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.

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‎Украина находится в тяжелом положении: В Германии забили тревогу из-за тактики Путина
BZ: атаки ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины истощили страну
19 июля 2024, 14:45

Фото: iStock/Diy13

Тактика президента РФ Владимира Путина поражать энергетическую инфраструктуру Украины оправдывает себя, страна находится в тяжелом положении. Об этом пишет Berliner Zeitung.
В статье отмечается, что ближе к зиме ситуация станет критической. За это время Украина не сможет устранить повреждения. Ремонт производится только в случае крайней необходимости.

«И дело не только в нехватке запчастей и, в некоторых случаях, не поддающихся исправлению повреждениях, а в понимании того, что Россия вновь атакует объект и разрушит его», — указано в материале.

По данным издания, некоторые энергетические объекты теперь находятся на территории РФ. Украина пребывает на грани коллапса. Электричество в стране доступно только по четыре-шесть часов в день. Сообщается, что Запад оказывает Киеву недостаточную поддержку, из-за этого Украине, возможно, придется принять мир на условиях Российской Федерации.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Зеленский обвинил Трампа в отсутствии понимания происходящего на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Одессит со стрельбой отбился от «могилизаторов» из военкомата
Житель Одессы открыл стрельбу при попытке ТЦК его задержать
19 июля 2024, 12:43

Фото: iStock/Shutter2U

Житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников военкомата, которые хотели его задержать. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Инцидент произошел у рынка «Привоз». Сотрудники украинского военкомата проверили мужчину по базе данных и увидели, что он — уклонист.

Последний не растерялся и достал пистолет, после чего сделал несколько выстрелов в воздух. Стрелявшему удалось скрыться от правоохранителей.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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#всу
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