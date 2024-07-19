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В Молдавии во время сбора урожая рядом с украинской границей обнаружили тело молодого человека с огнестрельными ранениями. Об этом в своём Telegram-канале написал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Личность убитого удалось установить. Им является 32-летний украинский уклонист, которому удалось бежать из страны и даже пробежать 250 метров по молдавской территории. Однако затем со стороны Украины началась стрельба. Мужчина получил огнестрельные ранения головы и спины, из-за чего скончался на месте.
Рогов подчеркнул, что такие случаи расстрела бегущих от мобилизации украинцев фиксируются регулярно.
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