Бойцы ЧВК «Вагнер» попали в плен в Африке

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Пять бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли в плен боевики Мали, передает Telegram-канал «Военный осведомитель» (ВО).
По данным канала, несколько солдат малийской армии также являются военнопленными. Он отметил, что переговоры о выкупе пленников уже увенчались успехом.
Ранее стало известно, что африканские «вагнеровцы» понесли большие потери. Боевики арабского движения «Координация движения Азавад» устроили засаду на конвой ЧВК «Вагнери», в котором находились бойцы правительственных войск, и остановили его с помощью нескольких бомб.
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Александр Климов