Колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Африке вследствие засады

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Конвой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разгромили в Африке, передает Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).
Инцидент произошел в Мали, боевики арабского движения «Координация движения Азавада» организовали засаду на колонну ЧВК, а также на правительственных бойцов. Связанные с «Аль-Каидой»* группы блокировали колонну с помощью нескольких бомб, заложенных вдоль дороги.
В результате «вагнеровцы» понесли тяжелые потери.
Ранее сообщалось, что в пяти странах континента был создан «Африканский корпус» для бывших бойцов ЧВК «Вагнер». В частности, в их число вошли Буркина-Фасо, Ливия, Мали, ЦАР и Нигер.
Читайте также:
Замминистра обороны посетил бывший полигон ЧВК «Вагнер»
Экс-боец ЧВК «Вагнер» зарезал ребенка в Краснодарском крае
Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» огласили приговор за убийство девочки в Липецке
* запрещенная в России террористическая организация
В результате «вагнеровцы» понесли тяжелые потери.
Ранее сообщалось, что в пяти странах континента был создан «Африканский корпус» для бывших бойцов ЧВК «Вагнер». В частности, в их число вошли Буркина-Фасо, Ливия, Мали, ЦАР и Нигер.
Читайте также:
Замминистра обороны посетил бывший полигон ЧВК «Вагнер»
Экс-боец ЧВК «Вагнер» зарезал ребенка в Краснодарском крае
Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» огласили приговор за убийство девочки в Липецке
* запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов