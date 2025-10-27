«Целая диаспора»: Сбившего четырех людей мигранта отпустили из суда
В Твери суд отпустил под запрет отдельных действий гражданина Азербайджана, которого обвиняют в наезде на четырех человек. Об этом сообщает Readovka.
ДТП произошло на остановке общественного транспорта: автомобиль въехал в толпу пешеходов. Среди пострадавших — две сотрудницы МВД и семилетний ребенок с матерью.
По словам мужа одной из потерпевших, на заседание по избранию меры пресечения пришла «целая диаспора». На машине, которой управлял мужчина, числится множество штрафов за превышение скорости, некоторые — с интервалом в несколько дней. Местные СМИ также отмечают тюнинг автомобиля.
Пострадавшие сотрудницы МВД находятся в тяжелом состоянии и коме. У матери ребенка зафиксировали перелом таза и бедра, у мальчика — сотрясение мозга и гематомы. По данным прокуратуры региона, водителю избиралась мера пресечения по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Обвинение готовит ходатайство об обжаловании решения суда.
