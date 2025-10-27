«Целая диаспора»: Сбившего четырех людей мигранта отпустили из суда

27 октября 2025, 12:58

Readovka: Сбившего четырех людей мигранта отпустили из суда в Твери

Фото: istockphoto/vichinterlang

В Твери суд отпустил под запрет отдельных действий гражданина Азербайджана, которого обвиняют в наезде на четырех человек. Об этом сообщает Readovka.