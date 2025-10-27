Мигрант сбил катавшихся на питбайке школьников в Хабаровском крае
В Хабаровском крае таксист-мигрант сбил двух несовершеннолетних, катавшихся на питбайке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
По данным издания, инцидент произошёл в районе базы отдыха «Заимка» на улице Ломоносова. Водитель автомобиля, выполнявший разворот, врезался в мотоцикл, на котором ехали школьники.
За рулём питбайка находился 16-летний подросток, он получил перелом руки. Его 12-летний пассажир в момент столкновения был без защитного шлема — удар пришёлся в голову. Мальчику диагностировали открытую черепно-мозговую травму, произошла остановка сердца.
На месте оказался спасатель, который сумел реанимировать ребёнка. После этого обоих пострадавших доставили в больницу.
Отмечается, что родителям несовершеннолетних выписали административный штраф за нарушение правил дорожного движения.
