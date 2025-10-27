Полиция проверит данные о проживании мигрантов в паркинге столичного ЖК
Сотрудники миграционной службы МВД России проведут проверку по факту поступившей информации о незаконном проживании иностранных граждан в местах общего пользования одного из жилых комплексов Москвы. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
Ранее в Telegram-канале Следственного комитета РФ сообщалось, что глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки информации о функционировании нелегального хостела в столице. По данным источников, управляющая компания якобы допустила проживание мигрантов в вентиляционных камерах подземного паркинга, при этом они бесплатно пользуются водой, электричеством и отоплением, а расходы перекладываются на собственников квартир.
Кроме того, в этот день сообщалось, что в Щёлкове в ходе рейдов обнаружили нелегальных мигрантов.
