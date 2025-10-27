Полиция проверит данные о проживании мигрантов в паркинге столичного ЖК

27 октября 2025, 15:45

Фото: iStock/dies-irae

Сотрудники миграционной службы МВД России проведут проверку по факту поступившей информации о незаконном проживании иностранных граждан в местах общего пользования одного из жилых комплексов Москвы. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.