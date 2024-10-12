Бойцы отряда «БАРС-Курск» задержали в Рыльске похитителя оружия ВС РФ

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Бойцы из отряда «БАРС-Курск» совместно с сотрудниками правоохранительных органов задержали в Рыльске подозреваемого в хищении оружия и военного снаряжения со склада Вооружённых сил РФ. Об этом рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале глава региона сообщил, что это произошло в ходе мобильного патрулирования, осуществляемого бойцами подразделения совместно с сотрудниками Рыльского управления МВД. По словам губернатора, задержать подозреваемого помогли командир отделения с позывным Внучек и стрелок с позывным Добрый.
Смирнов подчеркнул, что бойцы «БАРС-Курска» во время операции по задержанию похитителя продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность. Губернатор отметил, что это первый подобный опыт работы участников добровольческого подразделения.
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Александр Бойцов