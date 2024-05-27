Бойцы Росгвардии обезвредили пациента с топориком в больнице города Облучье

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Росгвардейцы задержали агрессивного пациента с кухонным топориком в больнице города Облучье, об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В городе Облучье Еврейской автономии местный житель 2003 года рождения обратился в приемное отделение районной больницы, настойчиво требуя сделать ему рентген руки», — сообщили в пресс-службе.Молодого человека попросили сохранять спокойствие и соблюдать очередь. Пациент разозлился ещё сильнее, стал вести себя агрессивно, кричать и материться. После этого его попросили покинуть здание больницы.
Пациент ушёл, но вскоре вернулся с кухонным топориком в руках. На помощь сотрудники больницы вызвали бойцов Росгвардии. Им успешно удалось нейтрализовать разбушевавшегося молодого человека и доставить его в отделение полиции.
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