Екатеринбуржцы лижут яйца, чтобы получить миллион рублей

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Жители Екатеринбурга начали лизать яйца, чтобы получить миллион рублей. Оказалось, что местная сеть супермаркетов «Жизньмарт» пообещала выплатить миллион рублей каждому, кто отравится продукцией из магазина. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, за последний месяц 18 человек обратились в Роспотребнадзор после отравления продуктами из «Жизньмарта». Тогда владелец сети супермаркетов Иван Зайченко разорвал все контракты с поставщиками, которые поставляли просроченные продукты и еду с бактериями. Он также заявил, что каждому новому отравившемуся будет выплачен миллион рублей, и быстро пожалел о таком ходе.
Екатеринбуржцы не растерялись и начали массово облизывать яйца в магазине, чтобы заразиться сальмонеллёзом, а также скупать готовую продукцию в надежде выплаты.
Узнав об этом, Зайченко отметил, что выплаты получат только те, кто ранее обращался в Роспотребнадзор, а остальным «лизать яйца не обязательно».
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Екатеринбуржцы не растерялись и начали массово облизывать яйца в магазине, чтобы заразиться сальмонеллёзом, а также скупать готовую продукцию в надежде выплаты.
Узнав об этом, Зайченко отметил, что выплаты получат только те, кто ранее обращался в Роспотребнадзор, а остальным «лизать яйца не обязательно».
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Элина Позднякова