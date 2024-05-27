Екатеринбуржцы лижут яйца, чтобы получить миллион рублей

Банк России выявил в I квартале этого года в Московском регионе 30 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. По сравнению с тем же периодом прошлого года их стало почти в три раза меньше, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.