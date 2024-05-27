Массовая драка с бойцами СВО в Башкирии: подробности, причины, уголовное дело

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В Илишевском районе Башкирии уроженцы Армении напали на бойцов СВО. Однако за них заступились местные жители, после чего произошла массовая драка.
Причины конфликта и другие подробности инцидента в материале «Радио 1».
В сети появилось видео словесного конфликта между двумя мужчинами. Сначала их пытались развести в разные стороны, однако один из них ударил другого кулаком в лицо. После этого началась драка, в которой приняли участие порядка 10 человек.
Причины конфликта
Конфликт произошел на бытовой почве из-за неподобающего поведения отдыхающих лиц, сообщили в МВД Башкортостана. При этом никто из участников массовой драки в полицию не обращался.
По данным Telegram-канала «Честно говоря», конфликт произошёл неделю назад. Тогда толпа мигрантов избила двух бойцов СВО, приехавших домой в отпуск. Уроженцы Армении в ответ на замечание напали на российских военнослужащих, однако за них вступились местные жители и назначили встречу на 25 мая, на которую пришло порядка 150 человек.
О драке официально
Глава Илишевского района Ильдар Мустафин оперативно отреагировал на ситуацию и лично решил разобраться.
«Поясняю, сегодня на территории района, в том числе на территории села Верхнеяркеево каких-либо инцидентов нет, разбирательств, драк и так далее. Конфликт произошел на бытовой почве в кафе в селе Верхнеяркеево на фоне распития алкогольных напитков», — прокомментировал инцидент Мустафин.
По его словам, с хозяином кафе, в котором произошла драка провели профилактическую работу. Мустафин уточнил, что в настоящее время обстановка в районе спокойная.
Реакция Бастрыкина
Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался избиением бойцов СВО в Республике Башкортостан и поручил доложить о расследовании обстоятельств массовой драки.
По данному факту СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело за хулиганство. Руководитель СУ СК России по Республике Башкортостан должен представить доклад о ходе расследования и все обстоятельства происшествия.
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Элина Позднякова