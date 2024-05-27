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Массовая драка с бойцами СВО в Башкирии: подробности, причины, уголовное дело

В Башкирии произошло нападение на бойцов СВО, переросшее в массовую драку
27 мая 2024, 11:27
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Илишевском районе Башкирии уроженцы Армении напали на бойцов СВО. Однако за них заступились местные жители, после чего произошла массовая драка.


Причины конфликта и другие подробности инцидента в материале «Радио 1».

В сети появилось видео словесного конфликта между двумя мужчинами. Сначала их пытались развести в разные стороны, однако один из них ударил другого кулаком в лицо. После этого началась драка, в которой приняли участие порядка 10 человек.


Причины конфликта


Конфликт произошел на бытовой почве из-за неподобающего поведения отдыхающих лиц, сообщили в МВД Башкортостана. При этом никто из участников массовой драки в полицию не обращался.

По данным Telegram-канала «Честно говоря», конфликт произошёл неделю назад. Тогда толпа мигрантов избила двух бойцов СВО, приехавших домой в отпуск. Уроженцы Армении в ответ на замечание напали на российских военнослужащих, однако за них вступились местные жители и назначили встречу на 25 мая, на которую пришло порядка 150 человек.

О драке официально


Глава Илишевского района Ильдар Мустафин оперативно отреагировал на ситуацию и лично решил разобраться.

«Поясняю, сегодня на территории района, в том числе на территории села Верхнеяркеево каких-либо инцидентов нет, разбирательств, драк и так далее. Конфликт произошел на бытовой почве в кафе в селе Верхнеяркеево на фоне распития алкогольных напитков», — прокомментировал инцидент Мустафин.

По его словам, с хозяином кафе, в котором произошла драка провели профилактическую работу. Мустафин уточнил, что в настоящее время обстановка в районе спокойная.


Реакция Бастрыкина


Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался избиением бойцов СВО в Республике Башкортостан и поручил доложить о расследовании обстоятельств массовой драки.

По данному факту СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело за хулиганство. Руководитель СУ СК России по Республике Башкортостан должен представить доклад о ходе расследования и все обстоятельства происшествия.

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В Можайске обвинили в убийстве мужчину, переехавшего сожительницу на автомобиле
27 мая 2024, 11:05

Фото: Istockphoto / artisteer

В Можайске 37-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По данным следствия, 26 мая обвиняемый находился за рулём автомобиля «Шкода Октавия» возле кафе на Минском шоссе. Он умышленно совершил наезд на сожительницу, после чего продолжил движение до столкновения автомобиля с деревянным строением. Через некоторое время женщина скончалась в больнице от множественных переломов», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мужчина совершил преступление из-за ссоры на почве желания сожительницы разорвать отношения. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и автомобиль, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте обвиняемого.

Ранее сообщалась, что пара жила в Рузском городском округе и воспитывала детей-близнецов. Мужчина ранее не был судим. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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#подмосковье
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Участников массовой драки на юге Москвы выдворят из России
Суд выдворит из России шесть участников массовой драки на юге Москвы
27 мая 2024, 10:55

Фото: istock/gorodenkoff

Шестерых участников драки с поножовщиной на юге Москвы выдворят из России, сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
Нагатинский районный суд Москвы рассмотрел дела о нарушении миграционного законодательства в отношении шести участников массовой драки.

«После изучения материалов дел и протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ и частью 3 статьи 18.8 КоАП РФ, Машарифзода Д.С., Камолов Ж.Ж., Гусейнов Н.Ф., Курбанов М.А., и Ражабов С.Д. признаны виновными в указанных административных правонарушениях», — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что им придется заплатить 5 000 рублей штрафа и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации. Еще одному участнику драки, Солаеву, назначен штраф в 7 тысяч рублей и административное выдворение из России.

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В Питере врачи констатировали смерть открывшего стрельбу по полицейским мужчины

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#рф
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В Дубне из ливнёвки спасли пять утят и вернули утке
27 мая 2024, 10:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне работники Мособлпожспаса достали провалившийся в ливневую канализацию выводок утят и вернули матери. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Возле левобережной площадки Особой экономической зоны «Дубна» заметили дикую утку, которая вела себя беспокойно. Оказалось, что в систему ливневой канализации через решётку провалились её утята», – говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели вскрыли решётку и вызволили пятерых пернатых пленников. Их сразу же выпустили на газон, и утка увела их в безопасное место.

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#утки
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#подмосковье
#московская область
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Муж намеренно переехал жену автомобилем после ссоры в Подмосковье
SHOT: Муж намеренно переехал жену автомобилем после ссоры в Подмосковье
27 мая 2024, 10:04

Фото: iStock/igoriss

Мужчина намеренно переехал свою супругу машиной после ссоры в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что молодые люди заехали перекусить в придорожное кафе на трассе М1. На парковке рядом у супругов произошла сильная ссора.

В результате 37-летний мужчина сел за руль автомобиля и со злости проехался по гражданской супруге. Женщину госпитализировали. Медики зафиксировали у неё переломы рёбер, таза и ног, черепно-мозговую травму и сильный ушиб лёгкого.

Семейная пара воспитывает детей-двойняшек. В настоящее время мужчина задержан. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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#убийство
#уголовное кафе
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#мужчина
#медики
#автомобиль
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Маленький мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери
В Петербурге четырехлетний мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери
27 мая 2024, 09:55

Фото: iStock/Spivak222

В Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик упал в водоём и захлебнулся. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Сообщается, что все произошло в садовом некоммерческом товариществе «Озерное». Ребенок гулял с мамой. Она отвела его к пожарному водоему. В какой-то момент девушка потеряла его из вида, а спустя несколько минут обнаружила его в воде. С мужем они отнесли ребёнка на станцию скорой помощи, но спасти его не получилось. Возбуждено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности.

Ранее сообщалось, что мужчина намеренно переехал свою супругу машиной после ссоры в Подмосковье. Молодые люди заехали перекусить в придорожное кафе на трассе М1. На парковке у них произошла ссора. В результате 37-летний мужчина сел за руль автомобиля и со злости проехался по гражданской супруге. Медики зафиксировали у неё переломы рёбер, таза и ног, черепно-мозговую травму и сильный ушиб лёгкого.

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Живодёры подожгли собачий приют в Уфе, двое животных погибли

Посла Франции в Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте обнаружили мёртвым

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#ребёнок
#мать
#мужчина
#медики
#люди
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Живодёры подожгли собачий приют в Уфе, двое животных погибли
27 мая 2024, 09:35

Фото: iStock/GiovanniIaione

Неизвестные совершили поджог собачьего приюта в Уфе, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, пламя в приюте разгорелось вечером 26 мая.

В огне могло погибнуть гораздо больше животных, но, к счастью, мимо приюта проходил мужчина, который бросился к хвостатым на помощь. Он вскрыл ворота, а затем начал выпускать собак из вольеров.

При пожаре погибли две собаки, ещё двоих хозяева приюта до сих пор не могут найти.

Прибывшие на место пожарные заявили, что пламя разгорелось в результате поджога. Пострадавшие полагают, что пожар могли устроить соседи, которые были недовольны, что собачий приют расположен рядом с их домами.

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#приют
#собаки
#пожар
#смерть
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Бывшего жителя Чукотки приговорили к 7 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ
27 мая 2024, 09:08

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывшего жителя Анадыря заочно приговорили к 7 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ, об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Чукотскому автономному округу.
«Следствием и судом установлено, что с декабря 2022 года по март 2023 года осужденный, являясь гражданином РФ и находясь на территории иностранного государства, на своей персональной странице в социальной сети публично распространил публикации, которые содержали заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину заочно приговорили к семи годам лишения свободы. Ему также будет запрещено создавать и администрировать онлайн-ресурсы на протяжение четырёх лет.

Уточняется, что сейчас обвиняемый находится за переделами Российской Федерации и объявлен в межгосударственный розыск. Наказание начнёт действовать с момента его задержания.

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#суд
#вс рф
#чукотка
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Резонансное дело о махинациях в судах прекратят из-за срока давности
«Ъ»: дело о хищении ₽500 млн в судебной системе прекратят из-за срока давности
27 мая 2024, 08:52

Фото: iStock/blinow61

Громкое уголовное дело о махинациях в судебной системе Москвы и Подмосковья прекратят из-за истечения срока давности. Об этом информирует «Коммерсантъ».
На протяжении четырех лет расследование дела не могли завершить. Доказательства обвинения не были найдены и представлены суду.

Материалы дела о хищении 500 миллионов рублей поступили в Калининский районный суд Тверской области в феврале 2020 года. Однако заседания регулярно переносились, причиной послужили болезни подсудимых и адвокатов.

Уточняется, что за указанный период времени двоих фигурантов освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности дела. У остальных фигурантов срок истечет в конце текущего года.

Напомним, организатором преступной схемы стала учредительница фирмы «Рабикон К» Ираида Ландаренко. В 2004 году она вместе с главами судебных управлений в Москве и Подмосковье разработала схему кражи средств из бюджета.

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Французский дипломат скончался на Шри-Ланке при невыясненных обстоятельствах
Посла Франции в Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте обнаружили мёртвым
27 мая 2024, 08:20

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Посла Франции на Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте обнаружили мёртвым в его официальной резиденции, об этом сообщает издание The Daily Mirror.
«Посол Франции на Шри-Ланке Жан-Франсуа Пакте скончался сегодня, как подозревается, от остановки сердца в своей официальной резиденции», — указал автор статьи.

Пакте ушёл из жизни в возрасте 53 лет. Все обстоятельства его смерти расследуют местные правоохранительные органы, будет проведена аутопсия.

19 мая стало известно о смерти посла Гондураса в России Хуана Рамона Эльвира Сальгадо. Труп мужчины обнаружили в его столичной квартире в Замоскворецком районе Москвы. Предположительно, дипломат скончался из-за заболевания печени.

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