На Байкале обнаружили дрейфующий катер с пятью трупами – видео

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На озере Байкал около острова Тонкий в Бурятии обнаружили дрейфующий катер, на борту которого оказалось пять трупов. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Согласно сообщению, 26 мая на озере Байкал около острова Тонкий на катере обнаружены тела пяти человек, не подающих признаков жизни. При этом уточняется, что судоводитель и пассажиры судна погибли из-за отравления угарным газом.
В настоящее время на судне проводятся все необходимые следственные действия. Уточняются обстоятельства происшествия.
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В настоящее время на судне проводятся все необходимые следственные действия. Уточняются обстоятельства происшествия.
«В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении ведомства.
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Элина Позднякова