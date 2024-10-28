12 цыган избили полицейского в Туле из-за замечания

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Толпа из 12 цыган избила сотрудника правоохранительных органов на Молодёжном бульваре в городе Тула.
37-летний сотрудник полиции при исполнении сделал замечание компании из 12 человек — они распивали спиртные напитки в общественном месте. На замечания молодые люди отреагировали с агрессией — они набросились на стража порядка и избили его. Полицейский был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Уже установлен микрорайон, в таборе которого живут нападавшие цыгане. Все участники конфликта разыскиваются.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформировал, что после убийства таксистки в Коркино цыган будут проверять по всему региону. Он также отметил, что лично контролирует ситуацию в Коркино, которая в настоящий момент нормализовалась.
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Уже установлен микрорайон, в таборе которого живут нападавшие цыгане. Все участники конфликта разыскиваются.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформировал, что после убийства таксистки в Коркино цыган будут проверять по всему региону. Он также отметил, что лично контролирует ситуацию в Коркино, которая в настоящий момент нормализовалась.
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Ольга Енгалычева