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12 цыган избили полицейского в Туле из-за замечания

Mash: В Туле толпа из 12 цыган избила полицейского из-за замечания
28 октября 2024, 22:15
Фото:iStock/ Kichigin

Фото:iStock/ Kichigin

Толпа из 12 цыган избила сотрудника правоохранительных органов на Молодёжном бульваре в городе Тула.
37-летний сотрудник полиции при исполнении сделал замечание компании из 12 человек — они распивали спиртные напитки в общественном месте. На замечания молодые люди отреагировали с агрессией — они набросились на стража порядка и избили его. Полицейский был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Уже установлен микрорайон, в таборе которого живут нападавшие цыгане. Все участники конфликта разыскиваются.



Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформировал, что после убийства таксистки в Коркино цыган будут проверять по всему региону. Он также ​отметил, что ​лично контролирует ситуацию в Коркино, которая в настоящий момент нормализовалась.

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В Подмосковье дети заставили мальчика поджечь себе конечности холодным огнем
В Подмосковье ребёнок получил ожоги, выполняя опыт с холодным огнём
28 октября 2024, 19:07

Фото: iStock/ViktorCap

В Подмосковье девятилетний ребёнок получил жуткие ожоги во время выполнения опыта с огнём. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что днём ранее мальчик играл на детской площадке рядом со своим домом в СНТ «Журавли», куда приехал с родственниками. Вместе с друзьями он ставил эксперименты с холодным огнём. Ребята предложили мальчику поджечь руку и ногу, заверив, что это абсолютно безопасно. В итоге они доигрались и ребёнку обожгло конечности. Огонь они самостоятельно сбили и придумали историю о том, что мальчика якобы подожгли неизвестные и сбежали, чтобы родители не ругались.

Увидевшие жуткие ожоги родители вызвали скорую. Мальчика экстренно госпитализировали в московскую больницу им. Сперанского.

В настоящее время проводится проверка. Родители узнали, кто всё-таки виновен в травмах мальчика, и хотят добиться наказания.

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Москвич угрожал пистолетом охраннику в метро
В Москве задержали пассажира, угрожавшего работникам метро игрушечным пистолетом
28 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/ Falombini

Пьяный пассажир метро угрожал работнику московского метро игрушечным пистолетом.
Мужчина требовал пропустить его бесплатно, сообщает прокуратура Москвы в своем Телеграм-канале.

«Пропусти меня бесплатно», — говорил задержанный.

23-летний пассажир настаивал на том, чтобы его пропустили без оплаты проезда. После отказа работников метрополитена, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина достал аэрозольный пистолет и начал угрожать расправой.

«В кратчайшие сроки на место происшествия прибыли полицейские и задержали правонарушителя. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и изъяли пистолет. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Телеграм-канале.

Прокуратура Московского метрополитена отметила, что буйного пассажира привлекут к уголовной ответственности по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»).



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Пакистанские талибы* похитили российского путешественника и требуют выкуп
28 октября 2024, 18:11

Фото: iStock/Juleta Martirosyan

Боевики пакистанской группировки «Хафиз Гюль Бахадур» похитили российского тревел-блогера Васю Щупальце (настоящее имя Игорь Бабко) и требуют выкуп. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Местные СМИ пишут, что талибы* требуют выкуп за похищенного гражданина России. При этом российское посольство в Пакистане пока не комментировало данный инцидент.

По данным канала, велотурист отправился с страну, чтобы снять новый ролик для своего блога. Однако 24 октября он перестал выходить на связь. 26 октября родственники забили тревогу и начали искать молодого человека. Известно, что последний раз он выходил на связь в городе Дера-Исмаил-хан.

Отмечается, что Вася Щупальце отправился в велопоход по странам Азии и Кавказа. Он объехал Индию, Монголию, Афганистан и другие государства региона. Конечной точкой его путешествия стал Пакистан.

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На камеру попал прилёт БПЛА Железногорске Курской области
В сеть попало видео атаки беспилотника в Железногорск Курской области
28 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

Около дороги в Железногорске в Курской области упал беспилотник. Происшествие попало в объективы камер.
На видеозаписи видно, что дрон пикирует в нескольких метрах от проезжающих рядом автомобилей, сообщает Телеграм-канал Baza. Беспилотник упал недалеко от асфальтированной дороги. Разлетевшиеся осколки, к счастью, не задели автомобилистов, которые передвигались в тот момент по пути.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов проинформировал, что в регионе сбили уже восемь беспилотников самолётного типа.

«При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно!» — говорит губернатор своих социальных сетях.

По словам Смирнова, 28 октября утром в Льговском районе украинский коптер нанёс удар по автомобилю местного жителя. На транспортное средство скинули пару взрывных устройств, из-за чего погибло двое людей, сидевших в машине.



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Бастрыкин поручил помочь полиции Азербайджана расследовать убийство актёра Ткача
28 октября 2024, 17:38

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил работникам ведомства оказать помощь азербайджанским коллегам в расследовании убийства актёра Иосифа Ткача. Его самого и его супругу на прошлой неделе убили в Баку.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе СК России. Подчёркивается, что помощь полиции Азербайджана будет оказываться с учётом подписанных двусторонних межведомственных соглашений между СК России и Генеральной прокуратурой Азербайджана, а также уже имеющегося опыта эффективного сотрудничества. Осуществлять взаимодействие будет управлению правового обеспечения и международного сотрудничества.

Напомним, на прошлой неделе подозреваемый в убийстве актёра Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его жены проник в их дом в Баку с целью ограбления. Артисту злоумышленник перерезал горло, а женщине нанёс несколько ударов по голове, от которых она скончалась.

Российскому зрителю Ткач известен по работе в телесериале «Граф Крестовский».

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В Воронеже трое строителей погибли при падении в шахту лифта
28 октября 2024, 17:08

Фото: istockphoto/ilkercelik

В Воронеже произошла трагедия на строительной площадке. Трое рабочих разбились насмерть, упав в шахту лифта в строящемся доме.
Инцидент произошёл сегодня, 28 октября, при строительстве многоэтажного дома в Ленинском районе областной столицы, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ. По предварительной информации, трое мужчин сорвались и упали в шахту лифта с верхнего этажа. От полученных травм все трое рабочих скончались на месте происшествия.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту случившегося. В настоящее время производится осмотр места происшествия, устанавливаются все подробности и обстоятельства несчастного случая. Также будет проверено соблюдение на стройке требований законодательства в области охраны труда.

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99-летняя мать экс-премьера России Егора Гайдара скончалась от несчастного случая
В Москве умерла 99-летняя мать Егора Гайдара
28 октября 2024, 16:57

Фото: iStock/Ruslan Danyliuk

Мать бывшего премьер-министра России, экономиста Егора Гайдара Ариадна Бажова умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что с женщиной произошёл несчастный случай. Накануне вечером она встала с кровати, чтобы дойти до кресла, но упала. Сиделка находилась в этот момент на кухне и поспешила на помощь, услышав крик. Она пыталась поднять Бажову, но всё было тщетно. Тогда она позвонила родственникам подопечной.

Бажову экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у неё перелом шейки бедра и поставили обезболивающий укол. В районе девяти часов утра сиделка пришла навестить больную, но так к тому моменту уже была мертва.

Ариадна Бажова-Гайдар родилась в семье известного русского писателя Павла Бажова 10 августа 1925 года. Она была специалистом по отечественной истории и русско-югославским отношениям XVIII-XIX веков. Издала мемуары о своём отце.

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Сыгравший в «Глухаре» актёр Пономаренко найден мёртвым у себя в квартире
28 октября 2024, 16:46

Фото: istockphoto/NetPix

В своей московской квартире найден мёртвым 49-летний актёр Юрий Пономаренко. Российским зрителям он наиболее известен по роли оперативника в телесериале «Глухарь», где он был партнёром Максима Аверина.
Смерть артиста наступила накануне, 27 октября, передаёт телеграм-канал Mash. По предварительным данным, Пономаренко оступился, упал, разбил голову и скончался от большой потери крови.

Оперативники не обнаружили никаких следов криминала, предсмертной записки также не было. Обстановка в квартире на Высоковольтном проезде не нарушена, из вещей ничего не пропало. Пока основной версией правоохранителей является смерть от несчастного случая. По словам близких покойного актёра, в последнее время он часто злоупотреблял алкоголем.

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Офис Генпрокурора Украины обвинил экс-начальника сил логистики ВСУ в коррупции
28 октября 2024, 16:38

Фото: iStock/alfexe

Офис Генпрокурора Украины обвинил экс-начальника центрального управления продовольственного обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ в коррупции на полсотни миллионов гривен. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что бывший чиновник незаконным путём приобрел активы на общую сумму порядка 56 миллионов гривен. В неё входят автомобиль Toyota 2022 года выпуска, квартира в Киеве и 53 земельных участка в разных регионах Украины.

Имя подозреваемого не раскрывается. Однако местные СМИ уверяют, что речь идёт о полковнике ВСУ Александре Козловском, которого задержали в марте этого года.

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