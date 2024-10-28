В Подмосковье дети заставили мальчика поджечь себе конечности холодным огнем

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В Подмосковье девятилетний ребёнок получил жуткие ожоги во время выполнения опыта с огнём. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что днём ранее мальчик играл на детской площадке рядом со своим домом в СНТ «Журавли», куда приехал с родственниками. Вместе с друзьями он ставил эксперименты с холодным огнём. Ребята предложили мальчику поджечь руку и ногу, заверив, что это абсолютно безопасно. В итоге они доигрались и ребёнку обожгло конечности. Огонь они самостоятельно сбили и придумали историю о том, что мальчика якобы подожгли неизвестные и сбежали, чтобы родители не ругались.
Увидевшие жуткие ожоги родители вызвали скорую. Мальчика экстренно госпитализировали в московскую больницу им. Сперанского.
В настоящее время проводится проверка. Родители узнали, кто всё-таки виновен в травмах мальчика, и хотят добиться наказания.
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Увидевшие жуткие ожоги родители вызвали скорую. Мальчика экстренно госпитализировали в московскую больницу им. Сперанского.
В настоящее время проводится проверка. Родители узнали, кто всё-таки виновен в травмах мальчика, и хотят добиться наказания.
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Анастасия Чинкова