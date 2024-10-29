Полицейские в Приморье разыскали пенсионера, который почти сутки провел в лесу

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В Кировском районе Приморского края полицейские нашли 67-летнего жителя поселка Горные Ключи, который заблудился в лесу и провел там почти сутки, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Сообщение о пропаже мужчины поступило утром в понедельник от его 59-летней супруги. Женщина рассказала, что муж уехал в лес на мопеде за шиповником и вечером позвонил, сказав, что заблудился. Он надеялся найти дорогу самостоятельно и попросил жену не обращаться к правоохранителям, но на следующее утро, когда снова не смог выйти к дому, мужчина сообщил об этом супруге, и та обратилась в полицию.
Полицейские оперативно отследили сигнал его мобильного телефона и выдвинулись в лес, несмотря на плохие погодные условия. Из-за дождя и размытой дороги поисковая группа сосредоточилась на ориентировании по азимуту сигнала, предполагая, что пенсионер мог двигаться вдоль реки. Спустя несколько часов они обнаружили его промокшего и замерзшего, но без травм, и доставили домой.
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Елена Перлова