Боевики ВСУ начали все чаще сдаваться в плен в Курской области

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Боевики ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замглавы Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости. По его словам, резервы киевского режима все больше истощаются.
«На всех участках, где мы есть, где противник пытается прорвать участок, где находится спецназ «Ахмат» и смежные подразделения, мы планомерно уничтожаем противника, на каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — пояснил Алаудинов.Ранее командир «Ахмата» отмечал, что на любом участке под Курском, куда заходит военная техника ВСУ, бойцы ВС РФ тут же превращают в металлолом. По его словам, ВСУ постоянно предпринимают попытки прорыва на разных участках, не прекращая атаки ни днем, ни ночью. Однако все они успешно отражаются российскими бойцами, а противник несет потери.
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Данил Пономарев