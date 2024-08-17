Украина больше года готовила операцию в Курской области, сообщили в США

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Украинское командование больше года обсуждало операцию, подобную атаке ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил американский телеканал NBC News, ссылаясь на неназванный высокопоставленный источник на Украине.
При этом источник озвучил главную цель нынешней операции ВСУ. По его словам, она рассчитана на отвлечение внимания России от других участков фронта, в первую очередь от Торецкого и Покровского направлений, где идут активные боевые действия.
В эфире телеканала советник офиса Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что украинские военные собираются уничтожить военную инфраструктуру, а не оккупировать российские территории. Также в их план не входит захват Курской АЭС.
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Анастасия Чинкова