В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня

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Региональное управление Следственного комитета Российской Федерации в Telegram-канале сообщило о проведении проверки в Самаре после появления публикаций о противоправном поведении подростка у мемориала воинской славы.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее сообщила, что студент вуза в Самаре «украл гвоздики с Вечного огня», начал их ломать и веселиться «под веселый смех его подруги». Видео, на котором запечатлен молодой человек, играющий с двумя гвоздиками на площади у воинского монумента, было опубликовано.
«В соцмедиа стали распространяться видеоматериалы, на которых несовершеннолетний совершает противоправные действия у мемориала воинской славы в городе Самаре. По данному факту начата доследственная проверка», — заявили в Следственном комитете.Читайте также:
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