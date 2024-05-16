В ДТП на юге Москвы пострадали двое полицейских

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Двое сотрудников полиции пострадали в автомобильной аварии на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию от МВД.
Столкнулись два автомобиля, один из которых оказался служебным.
По данным ведомства, на данный момент проводится проверка происшествия. Пострадавших полицейских госпитализировали с различными травмами.
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