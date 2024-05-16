Присяжные признали Шишкана виновным в организации ОПГ

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Вынесен обвинительный вердикт в отношении криминального авторитета Олега Медведева, пишет ТАСС.
Он известен по прозвищу Шишкан, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.
Там заявили, что обвинительный приговор также вынесен участникам возглавляемой Медведевым организованной преступной группировки. Их обвиняют в убийствах, бандитизме и совершении других тяжких и особо тяжких преступлений.
В ближайшее время Второй Западный окружной военный суд, который рассматривал уголовное дело, в закрытом от СМИ режиме, назначит фигурантам сроки.
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Там заявили, что обвинительный приговор также вынесен участникам возглавляемой Медведевым организованной преступной группировки. Их обвиняют в убийствах, бандитизме и совершении других тяжких и особо тяжких преступлений.
В ближайшее время Второй Западный окружной военный суд, который рассматривал уголовное дело, в закрытом от СМИ режиме, назначит фигурантам сроки.
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Алёна Самарева