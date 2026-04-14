Бойцовый пес чуть не загрыз собаку в Ленобласти
В поселке Янино агрессивный пес напал на другую собаку во время выгула. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Инцидент произошел на Голландской улице. Владельцы выгуливали своих питомцев, когда один из псов бойцовской породы внезапно набросился на другого и вцепился в него мертвой хваткой.
Разнять животных удалось благодаря вмешательству прохожих. Пострадавшая собака получила травмы, ее состояние уточняется.
Очевидцы происшествия отметили, что обе собаки находились на длинных поводках и были без намордников. Это, по мнению свидетелей, могло способствовать возникновению опасной ситуации.
Напомним, что поводок является обязательным атрибутом для выгула питомцев в общественных местах, кроме специально отведенных площадок. Вместе с тем необходимо надевать намордник на собак потенциально опасных пород, перечень которых указан в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными».
