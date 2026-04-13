Женщину ударила молния, но она удивила полицейских

13 апреля 2026, 22:58

People: В США полицейские выяснили личность выжившей после удара молнии женщины

Фото: istockphoto/Maksym Isachenko

В американском городе Супериор, штата Висконсин, местные жители обнаружили без сознания женщину под деревом, в которое попала молния. Об этом сообщает People.





По словам очевидцев, сначала раздался громкий удар, а затем они заметили лежащую на земле пострадавшую. Прибывшие на место спасатели констатировали отсутствие пульса и дыхания. Лишь благодаря длительным реанимационным мероприятиям медикам удалось восстановить слабый пульс.



Женщину госпитализировали в критическом состоянии. При ней не оказалось документов, а мобильный телефон был сильно повреждённым. Полиция сняла отпечатки пальцев и проверила сводки о пропавших без вести, но это не дало результатов. Тогда правоохранители обратились в соцсети. Они максимально подробно описали внешность пострадавшей, отказавшись от публикации фото, чтобы не шокировать пользователей видом многочисленных травм. Среди примет указали татуировку в виде трёх бабочек на предплечье.





«Ее семья сейчас рядом с ней, и она по-прежнему находится в критическом состоянии», — говорится в материале.