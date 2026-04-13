Одна из пострадавших из-за схода лавины в Дагестане не выжила
В селе Шаитли лавина разрушила два жилых дома, погибла местная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения по Республике Дагестан.
Спасатели оперативно прибыли на место и провели эвакуацию людей. На кадрах, распространившихся в социальных сетях, запечатлен момент спасения женщины и ребенка. Чтобы помочь застрявшим выбраться, сотрудники экстренных служб с помощью бензопилы прорезали проход в завалах.
Несмотря на оперативные действия спасателей и усилия медиков, пострадавшая женщина скончалась. Кроме того, смертельную травму получила волонтер.
Ранее в Дагестан прибыл глава МЧС Александр Куренков. В Махачкале министр провел заседание правительственной комиссии для выработки дополнительных мер поддержки жителей и ликвидации последствий паводка.
