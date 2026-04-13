Иномарка на полной скорости вылетела с Горбатого моста в Москве
Пять человек пострадали в результате аварии в Москве на Горбатом мосту. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Согласно предварительной информации, водитель KIA серьезно превысил скоростной режим в районе Вешняки недалеко от Малого Радужного пруда и не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с моста в воду. В салоне иномарки находились пять человек, двум из которых понадобилась помощь медиков.
Позже стало известно, что один из пострадавших пассажиров впал в кому, за его жизнь борются врачи. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП.
Ранее серьезная авария в Армении унесла жизни шести человек. Трагедия произошла 10 апреля на трассе Армавир-Гюмри.
