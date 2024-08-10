Бойцу ММА Исмаилову грозит арест за унижение человеческого достоинства

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Таганский суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела по факту возбуждения ненависти или вражды, а также унижения человеческого достоинства в отношении бойца ММА Магомеда Исмаилова. Об этом сообщается на сайте суда.
Отмечается, что судебное дело, на котором будут подробнее рассматривать данное дело, назначено на 13 августа.
По статье кодекса административных правонарушений по вышеуказанному обвинению спортсмену грозит штраф в размере 20 тысяч рублей или 15 суток административного ареста.
Напомним, что около года назад Исмаилов в своих соцсетях опубликовал видео, на котором в грубой форме высказался о рейдах полицейских в мечетях. Вероятнее всего, это и стало причиной возбуждения дела.
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По статье кодекса административных правонарушений по вышеуказанному обвинению спортсмену грозит штраф в размере 20 тысяч рублей или 15 суток административного ареста.
Напомним, что около года назад Исмаилов в своих соцсетях опубликовал видео, на котором в грубой форме высказался о рейдах полицейских в мечетях. Вероятнее всего, это и стало причиной возбуждения дела.
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*нежелательная в России организация
Анастасия Чинкова