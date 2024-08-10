Генконсульство РФ высказалось об экстрадиции задержанного на Кипре россиянина

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Генеральное консульство России желает провести телефонный разговор с Артуром Петровым, который был задержан на Кипре и экстрадирован в США. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.
«Запрашиваем телефонный контакт, где находится, в каком изоляторе. Прежде всего, телефонный разговор. Параллельно мы консульское посещение запрашиваем», – высказался Захаров.
Ранее Министерство юстиции США сообщило, что задержанный на Кипре 33-летний гражданин России Артур Петров экстрадирован в Соединенные Штаты.
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