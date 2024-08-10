Петербуржца задержали по делу о реабилитации нацизма

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По подозрению в реабилитации нацизма задержали 55-летнего жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в МВД. В сети нашли запись, оскверняющую память ветеранов Великой Отечественной войны, а также унижающую их достоинство и честь.
По соответствующей статье завели уголовное дело. Квартиру подозреваемого обыскали, изъяв у него телефон и планшет, где есть доказательства. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Как стало известно ранее, житель Бердска оштрафован за реабилитацию нацизма на 350 тысяч рублей. Ролик с названием «Дно Победы» и комментарием «Всех с непраздником» мужчина разместил 9 мая 2022 года.
Кроме того, в пропаганде нацизма за татуировку с Бандерой обвинили исполнительницу Наргиз.
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Как стало известно ранее, житель Бердска оштрафован за реабилитацию нацизма на 350 тысяч рублей. Ролик с названием «Дно Победы» и комментарием «Всех с непраздником» мужчина разместил 9 мая 2022 года.
Кроме того, в пропаганде нацизма за татуировку с Бандерой обвинили исполнительницу Наргиз.
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Никита Кротов