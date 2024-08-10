На Кубани арестовали организаторов китайской секты «Фалуньгун»*

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В Краснодарском крае арестовали двух организаторов ячейки китайского религиозного движения «Фалуньгун»*. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
Ранее сообщалось, что силовики провели массовые обыски по местам жительства представителей движения. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбуждённого в июле по статье об организации деятельности нежелательной НКО.
Отмечается, что организация имеет семь центров за рубежом – шесть в США и один в Великобритании. Все они признаны нежелательными в России.
Решением суда двое организаторов заключены под стражу.
По данным СК, с 2020 по 2023 год фигуранты дела проводили встречи сторонников движения, разрабатывали и распространяли соответствующую литературу и транслировали информацию о своей деятельности в интернете.
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*организация признана нежелательной в России
Отмечается, что организация имеет семь центров за рубежом – шесть в США и один в Великобритании. Все они признаны нежелательными в России.
Решением суда двое организаторов заключены под стражу.
По данным СК, с 2020 по 2023 год фигуранты дела проводили встречи сторонников движения, разрабатывали и распространяли соответствующую литературу и транслировали информацию о своей деятельности в интернете.
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*организация признана нежелательной в России
Анастасия Чинкова