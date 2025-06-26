Бойцу ММА вынесли приговор за убийство инспектора МАДИ в парке «Зарядье»

26 июня 2025, 21:10

Боец ММА Ахъядов получил 28 лет за убийство инспектора МАДи в парке «Зарядье»

Фото: iStock/simpson33

Второй западный окружной военный суд вынес приговор в отношении бойца смешанных единоборств Ламберда Ахъядова, обвиняемого в убийстве инспектора МАДИ в столичном парке «Зарядье». Об этом пишет РИА Новости.