Бойцу ММА вынесли приговор за убийство инспектора МАДИ в парке «Зарядье»
Второй западный окружной военный суд вынес приговор в отношении бойца смешанных единоборств Ламберда Ахъядова, обвиняемого в убийстве инспектора МАДИ в столичном парке «Зарядье». Об этом пишет РИА Новости.
Решением суда Ахъядову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а последующих – в колонии.
Также судом был удовлетворён иск жены убитого инспектора МАДИ о взыскании с обвиняемого более трёх миллионов рублей.
Ранее во время прений сторон гособвинитель просил суд приговорить Ахъядова к пожизненному заключению с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, а остального времени – в колонии особого режима. Защита, тем временем, указала, что следствие так и не установило мотив преступления и не привело доказательств, позволяющих считать действия осуждённого терактом.
В канун нового 2023 года под парящим мостом в парке «Зарядье» Ахъядов собирался устроить теракт. Он хотел убить сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), отобрать у него оружие и начать стрелять по людям. Мужчина нанёс полицейскому не менее 15 ударов ножом, после чего тот скончался на месте. У инспектора при себе не было пистолета, поэтому план сорвался. Правоохранителям удалось задержать убийцу, после чего его отправили в СИЗО.
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