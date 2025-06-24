«Женщину-Халка» муж забил молотком из-за развода
Колумбийская бодибилдерша Зунильда Мендес, известная как «Женщина-Халк», была найдена мертвой в Испании. По данным NDTV, 43-летняя спортсменка была забита молотком, а ее муж найден мертвым в том же доме.
Испанская полиция предполагает, что мужчина совершил самоубийство после убийства. Родственники Мендес сообщили о напряженных отношениях между супругами и планах на развод после поездки. По словам племянницы спортсменки, Зунильда жаловалась на агрессивное поведение мужа в течение последнего года.
Трагедия произошла незадолго до соревнований по бодибилдингу в Португалии. Тренер Зунильды Мендес Брэнден Рэй выразил соболезнования в Instagram*.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
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