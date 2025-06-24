«Женщину-Халка» муж забил молотком из-за развода

24 июня 2025, 11:26

В Испании мужчина забил до смерти молотком бодибилдершу Зунильду Мендес

Зунильда Мендес ( Instagram*: @amymuscle_ifbbpro )

Колумбийская бодибилдерша Зунильда Мендес, известная как «Женщина-Халк», была найдена мертвой в Испании. По данным NDTV, 43-летняя спортсменка была забита молотком, а ее муж найден мертвым в том же доме.