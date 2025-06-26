Суд избрал меру пресечения мужчине, бросившего ребенка об пол в аэропорту
Суд отправил Владимира Витикова в СИЗО на 2 месяца
Мужчина, бросивший маленького ребенка об пол в аэропорту Шереметьево, арестован на 2 месяца. Об этом сообщает «Комсомольская Правда» в телеграм-канале.
Несмотря на признание вины в покушении на убийство, 31-летний гражданин Белоруссии отказался извиняться перед родителями мальчика. Он также сообщил, что состоит на учете.
Состояние ребенка остается тяжелым, но врачи отмечают положительную динамику. Ранее мы писали, что Витиков, напавший на ребенка в Шереметьево, страдает шизофренией.
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