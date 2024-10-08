Боксер из Чечни сбил насмерть 14-летнюю школьницу в Норильске и сбежал

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Боксер из Чечни сбил насмерть 14-летьнюю школьницу в Норильске и скрылся с места происшествия. Спортсмен был за рулем BMW, сообщает портал Ngs24.
Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда 25-летний водитель BMW влетел в нее на полной скорости, пишут СМИ. После спортсмен скрылся с места аварии, оставив сбитую девочку на дороге. Позже его задержали сотрудники полиции.
По словам очевидцев аварии, сразу после ДТП водитель снял с машины номера.
Выяснилось, что до смертельной аварии боксера лишили водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования.
По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело.
Ранее серьезная авария произошла на юге Москвы. Там автомобиль пробил ограждение на набережной и рухнул в Москву-реку. Водитель и пассажиры выбрались из тонущей машины, и скрылись с места происшествия.
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По словам очевидцев аварии, сразу после ДТП водитель снял с машины номера.
Выяснилось, что до смертельной аварии боксера лишили водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования.
По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело.
Ранее серьезная авария произошла на юге Москвы. Там автомобиль пробил ограждение на набережной и рухнул в Москву-реку. Водитель и пассажиры выбрались из тонущей машины, и скрылись с места происшествия.
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Лия Мурадьян