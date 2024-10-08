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Боксер из Чечни сбил насмерть 14-летнюю школьницу в Норильске и сбежал

Чеченский боксер на BMW сбил насмерть 14-летнюю школьницу в Норильске и скрылся
08 октября 2024, 15:31
Фото: iStock/Aleksei Andreev

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Боксер из Чечни сбил насмерть 14-летьнюю школьницу в Норильске и скрылся с места происшествия. Спортсмен был за рулем BMW, сообщает портал Ngs24.
Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда 25-летний водитель BMW влетел в нее на полной скорости, пишут СМИ. После спортсмен скрылся с места аварии, оставив сбитую девочку на дороге. Позже его задержали сотрудники полиции.

По словам очевидцев аварии, сразу после ДТП водитель снял с машины номера.


Выяснилось, что до смертельной аварии боксера лишили водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования.

По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело.

Ранее серьезная авария произошла на юге Москвы. Там автомобиль пробил ограждение на набережной и рухнул в Москву-реку. Водитель и пассажиры выбрались из тонущей машины, и скрылись с места происшествия.

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#спортсмен
Против кузбасских предпринимателей завели дело за обман бюджетных организаций
Кузбасские предприниматели подозреваются в обмане бюджетных организаций
08 октября 2024, 15:38

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Кузбассе против директора и сотрудников коммерческой организации подозреваются завели уголовное дело по обвинению в мошенничестве.
Так, они подозреваются в 14 эпизодах мошенничества при поставках продуктов питания в бюджетные учреждения. Отмечается, что заказчикам поставлялись продукты питания, которые не отвечали заявленным требованиям.

«Вместо говяжьей печени поставлялась свиная, вместо масла сливочного – маргарин или спред и т.д. Ущерб от незаконной деятельности составил более 6,8 млн. рублей», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы УФСБ России по Кузбассу.

До этого в Сбере сообщали, что в мошеннических действиях против россиян в том числе принимают участие около 400 кол-центров, работающих с территории Украины. По оценке МВД, жертвами телефонных мошенников стали полмиллиона человек.

«Пострадали полмиллиона человек, из которых практически каждый четвёртый — пенсионер», — приводит RT слова министра МВД Владимира Колокольцева.

Ранее сообщалось, что новую схему обмана начали использовать мошенники в Московской области, теперь они представляются сотрудниками энергетических компаний и под предлогом бесплатной замены счётчиков выманивают у собеседников код доступа к сайту госуслуг.

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#мвд
#мошенники
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#продукты
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#закон
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Учитель химии разлил опасный раствор брома на школьника в Москве
08 октября 2024, 15:35

Фото: iStock/angelp

Учитель разлил опасный раствор брома на подростка в московской школе №1476. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл несколько часов назад на уроке химии. Девятиклассник получил химические ожоги, его экстренно госпитализировали.

Врачи оценивают состояние ребёнка как удовлетворительное. Раствор попал на область тела в районе бёдер.

Подчеркнём, что даже 0,001% брома в воздухе вызывает раздражение слизистых оболочек, головокружение, кровотечение из носа. Уже при 0,02% возникает удушье, спазмы, проблемы с дыхательными путями. При попадание на кожу бром вызывает зуб и язвы.

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#школа
#уроки
#ученики
#учитель
#госпитализация
#инцидент
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Суд взыскал 7 млрд рублей по делу о рекордной взятке в биткоинах
Суд взыскал более семи млрд руб с экс-следователей по делу о взятке в биткоинах
08 октября 2024, 15:25

Фото: iStock/Zolnierek

Балашихинский городской суд Подмосковья взыскал свыше 7,3 миллиарда рублей с экс-следователей Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко по делу о получении рекордно крупной взятки в биткоинах. Об этом сообщает РИА Новости.
Судья огласил приговор о взыскании с подсудимых солидарно в доход страны семь миллиардов 309 миллионов 881 тысячу рублей в счёт конфискации полученных при совершении преступления средств.

Также суд взыскал с Тамбиева дополнительные 277 миллионов рублей, которые, как посчитали в инстанции, он также получил незаконным путём.

Кроме того, во вторник суд приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы со штрафом в 500 миллионов рублей, а Ляховенко – к девяти годам колонии.

Ранее сообщалось, что размер взятки, которую получили фигуранты дела, является самым большим, когда-либо фигурировавшем в судебном процессе по делу о взяточничестве в России.

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#взятка
#биткоин
#ск рф
#приговор
#дело
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Незнакомец домогался 12-летней девочки в лифте многоэтажного дома в Подмосковье
08 октября 2024, 15:13

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

В подмосковном Красногорске 25-летний любитель «клубнички» домогался 12-летней девочки. В лифте многоэтажного дома он хватал её, целовал и чудом не успел изнасиловать.
Свою жертву молодой извращенец выследил ещё на улице, сообщает телеграм-канал SHOT. Мужчина зашёл следом за ней в подъезд, а затем и в лифт. Там он принялся хватать девочку за ягодицы, целовать её в щёки, пытался поцеловать и в губы. На своём этаже, к счастью, не на самом высоком, потрясённая школьница выскочила из кабины и затрезвонила в свою квартиру, а также принялась барабанить в дверь кулаками. Испуганный несостоявшийся насильник уехал на лифте вниз.

Дома заплаканная девочка рассказала обо всём родителям, а те немедленно обратились в полицию. По горячим следам правоохранители быстро вычислили и задержали любителя сладенького. Им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья по имени Абдулхамид. Он жил в соседнем с девочкой доме, причём не имея временной регистрации и официального трудоустройства. Извращенец женат, у него есть ребёнок.

Возбуждено уголовное по статье за развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. За это преступление мигранту, чересчур любящему детей, может грозить до восьми лет лишения свободы.

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#подмосковье
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Бывший кандидат в мэры Кривого Рога покончил с собой на Украине
Экс-кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика нашли мертвым на Украине
08 октября 2024, 14:43

Фото: istock/tiero

Экс-кандидата в мэры Кривого Рога и бывшего гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината группы «Метинвест» Дмитрия Шевчика нашли мертвым на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Известно, что тело бывшего кандидата в мэры нашли на территории турбазы в Кудашевке под Кривым Рогом. По предварительной версии, Шевчик покончил с собой.

До этого, в 2021 году, также был найден мертвым Константин Павлов, который обошел Шевчика и выиграл выборы мэра Кривого Рога. По официальным данным, Павлов тоже покончил с собой.

Дмитрию Шевчику было 47 лет. Он возглавлял горно-обогатительный комбинат с 2015 по 2020 год. По данным СМИ, Шевчик имел связи с украинскими миллиардерами, среди которых были собственник «Метинвеста» Ринат Ахметов и владелец Smart Holding Вадим Новинский.

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«Тела остались на высоте 6000 метров»: альпинисты собирают деньги на эвакуацию погибших в Непале

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#кривой рог
#смерть
#чиновники
#мэр
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«Тела остались на высоте 6000 метров»: альпинисты собирают деньги на эвакуацию погибших в Непале
Альпинисты начали сбор средств для эвакуации тел погибших в Непале товарищей
08 октября 2024, 13:40

Фото: личная страница Александра Душейко

Российские альпинисты открыли сбор средств для эвакуации тел товарищей, которые погибли при восхождении на году Дхаулагири в Непале. Тела необходимо забрать с высоты 6 000 метров, рассказал вице-президент федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев.
«Сейчас я держу контакт с ребятами, которые остались в базовом лагере. В результате облета вертолета были сделаны фотографии с места, где лежат тела. Надо их в кратчайшие сроки забрать, иначе их засыпет лавинами», — цитирует Чернышева РИА Новости.

По словам вице президента федерации альпинизма, местная вертолетная компания запросила огромную сумму для вывоза тел.

Ранее стало известно, что среди погибших в Непале россиян был КМС по альпинизму Александр Душейко. В своей последней записи в ВК альпинист сообщил, что участники группы промаркивровали маршрут до 7238, после чего спустились обратно.

Высота горы Дхаулагири в Гималаях составляет 8167 метров. Она находится в центральной части Непала и считается одной из самых сложных для восхождения в этом районе.

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#альпинист
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#маршрут
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Загадочные двойники в метро: что случилось с пропавшей спортсменкой из Дагестана Цомартовой и где она сейчас
В метро Москвы заметили девушку, похожую на пропавшую спортсменку Цомартову
08 октября 2024, 13:12

Фото: iStock/syahrir maulana

У родителей пропавшей 22-летней спортсменки Анны Цомартовой вновь проявилась надежда на спасение дочери. В конце сентября пассажиры московского метро заметили девушку, очень похожую на неё.
Мать пропавшей Диана Цомартова в беседе с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» рассказала, что ей позвонила незнакомка, неравнодушная к ситуации, произошедшей в семье. Она долго сомневалась, что разговаривает именно с матерью Анны, но потом всё же решилась рассказать и показать кадр, на котором запечатлена очень похожая на Цомартову девушка.

Мать пропавшей попросила девушку обратиться в полицию, но участковый заявил, что программа распознавания лиц, установленная в столичной подземке, не дала бы Анне просто так зайти в метро.

Делом заинтересовался Бастрыкин



После этого Цомартовы рассказали о произошедшем на федеральном телеканале, и делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования дела о пропаже девушки.

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Фото из метро Москвы не первое



Также врач, к которому обратились Цомартовы, изучил фотографию из метро Дубая, сделанную в начале сентября. Её прислала одна из неравнодушных подписчиц Telegram-канала родителей пропавшей. Ей даже удалось поговорить с незнакомкой. Она подошла к ней и по-русски спросила: «Анна, это ты?», после чего та, тоже по-русски, ответила, что женщина обозналась и вышла из вагона на следующей станции.

По заверениям врача, на фотографии действительно запечатлена Анна. Родители попытались достать записи с камер видеонаблюдения дубайского метрополитена, но в посольстве им отказали. Не дал результатов и запрос в «Красный крест».

Что произошло


Напомним, что Анна Цомартова пропала 10 февраля 2024 года в Дагестане. Она приехала в Каспийск на соревнования по тайской борьбе. Потерпев поражение, расстроенная спортсменка отправилась к морю, после чего её никто не видел.

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Предполагаемая причина случившегося



Одна из знакомых Анны предположила, что причиной исчезновения девушки могла стать её неразделённая влюблённость в тренера Верди Тариева, который долгие годы занимался с Цомартовой тайским боксом. В последние полгода перед исчезновением спортсменки, у неё с тренером участились разногласия из-за того, что девушка перестала его слушать.

После переезда семьи в другой город, Анна якобы неоднократно писала тренеру, что сильно скучает по нему. Сам же Тариев не исключает, что спортсменка действительно могла быть влюблена в него.

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#статьи
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Среди погибших в Непале россиян оказался КМС по альпинизму Александр Душейко
Среди погибших в Непале оказался глава экспедиции КМС по альпинизму Душейко
08 октября 2024, 11:53

Фото: личная страница Александра Душейко

Среди погибших Непале российских альпинистов оказался глава экспедиции КМС по альпинизму Александр Душейко. Он был обладателем звания «Снежный барс». Об этом сообщает 8 октября The Himalayan Times со ссылкой на спасателей.
Как выяснилось, изначально в экспедицию должны были войти 15 человек, но позже некоторые отказались от восхождения на году Дхаулагири.

23 сентября на своей странице в «ВКонтакте» Душейко написал, у альпинистов закончился второй акклиматизационный выход на Дхаулагири. В тот момент участники поставили третий лагерь и обратно спустились ко второй на высоте 6700 м
«Залезли и промаркировали маршрут до 7238 м», — написал КМС.

В Непале погибли пять российских альпинистов. Их тела обнаружены при облете горы Дхаулагири. По данным представителя российского альпинистского сообщества Анны Пиуновой, спортсмены погибли из-за срыва связки.

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#горы
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#альпинист
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Автомобиль рухнул в реку с набережной в Москве
Машина пробила ограждение и вылетела в реку в Москве
08 октября 2024, 11:40

Фото: iStock/Omnesolum

На юге Москвы автомобиль пробил ограждение на набережной и вылетел в реку. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что авария произошла на набережной Марка Шагала в Даниловском районе столицы. Ночью автомобиль на большой скорости влетел в заграждение, пробил его и упал в Москву-реку.

Водителю и пассажирам удалось оперативно выбраться из тонущей машины и подняться на берег. После этого они скрылись с места происшествия, а автомобиль ушёл на дно.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ и водолазы. Экстренные службы поднимают автомобиль со дна. Водителя транспортного средства разыскивают.

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