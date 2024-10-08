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Бастрыкин поручил проверить челябинского преподавателя после жалоб студенток

08 октября 2024, 03:35
Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку в отношении преподавателя многопрофильного колледжа в Челябинской области.
Поводом стали жалобы студенток на агрессивное поведение педагога и склонение к выполнению личных просьб, сообщается в Telegram-канале информационного центра ведомства.

«Житель Челябинской области обратился к главе СК в интересах студенток колледжа, указав на регулярные противоправные действия преподавателя. По его словам, в мае 2024 года педагог пытался насильно вывести одну из девушек из аудитории», — говорится в заявлении.


Помимо этого, преподавателя обвиняют в том, что он заставлял студенток выполнять личные поручения. В настоящее время по факту инцидента проводится процессуальная проверка, а Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах.

Ранее сообщалось, что российская спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова утонула во время заплыва на триатлоне Ironman в Барселоне. Об этом со ссылкой на сестру погибшей Наталью сообщает РИА Новости.

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#бастрыкин
В Саратове врачи пришили мужчине нос, который откусила собака
07 октября 2024, 23:45

Фото: istock/Milan Krasula

В Саратове врачи успешно пришили местному жителю нос, который был откушен его домашней собакой.
Инцидент произошел, когда 42-летний мужчина, проявляя нежность к своему питомцу, наклонился, чтобы поцеловать его. Собака, не оценив порыва своего хозяина, неожиданно атаковала и откусила ему нос.

Несмотря на серьезное кровотечение, мужчина не растерялся: он завернул откушенный нос в пакет и срочно направился в городскую клиническую больницу № 6. По словам заведующего оториноларингологическим отделением Александра Гукова, благодаря быстрой реакции пациента врачи смогли восстановить нос.

«Мы уже сталкивались с подобными случаями, когда приносили уши и носы. Состояние пациента стабильно, чувствительность органа восстанавливается», — отметил врач.
Александр Гуков подчеркнул, что ринопластика является одной из самых сложных операций в оториноларингологии, и такие инциденты не всегда имеют положительный исход.

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#собака
#инцидент
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Интим-салон и изнасилования: как банда насильников загубила 15 девушек на Урале и что известно о «кладбище невест»
07 октября 2024, 20:52

Фото: iStock/aga7ta

Недалеко от Нижнего Тагила находится небольшой рабочий поселок Лёвиха. В народе он известен благодаря двум обстоятельствам — месторождениям медного колчедана и братьям Чудиновым, основателям одной из самых жестоких банд в современной России. Недалеко от Левихи расположено место массового захоронения их жертв, которое в свое время прозвали кладбищем невест. Среди лежащих в братской могиле тел была и родная дочь одного из них.
Подробности кровавой истории, из-за которой Лёвиху прозвали уральским «Твин Пиксом», — в материале «Радио 1».

Интим-салон

В 2004 году Игорь Мелиженков, друг Чудинова-старшего Эдуарда, вышел на свободу из тюрьмы. Первым делом он обратился к своему товарищу с новой криминальной идеей — открыть интим-салон. Тот согласился.

Фото: iStock/Motortion

К делу сразу подключили Чудинова-младшего, двоюродного брата Игоря Хмелева и Марка Кустовского. Все они так или иначе были знакомы с самого детства, проведенного в Лёвихе.

Стоит отметить, что основателей интим-салона связывало не только совместное детство. В 2002 году они совершили убийство двух молодых девушек. Все началось с того, что Дмитрий Чудинов изнасиловал 17-летнюю студентку, о чем стало известно ее подруге. Друзья задушили обеих и спрятали их тела.

Насиловали и делали проститутками

Сутенерский бизнес быстро набирал обороты, банде требовались все новые и новые девушки. Особенно учитывая жестокую схему их подбора, которая, по данным «КП-Екатеринбург», заключалась в следующем.

Кустовский знакомился с молодыми девушками по всему городу и приглашал их к себе в гости. Тех, кто соглашался, ждала незавидная судьба. Девушек насиловали и принуждали заниматься проституцией.

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тех, кто наотрез отказывался, — убивали. А после свозили их тела в лес — к тому самому кладбищу невест.

Некоторых даже заставляли писать письма родным. Примерное содержание следующее: «Мама, папа, за меня не волнуйтесь, я с подругой уехала в другой город».

Так, по данным издания, насильники поступили с 15-летней Олей Бубновой и 13-летней Викой Юшковой, которые считались пропавшими с июня 2005 года.

Их тела найдут в массовом захоронении недалеко от Лёвихи.

Найдена братская могила

О массовом захоронении молодых девушек стало известно лишь в 2006 году. Трупы жертв Чудиновых в лесном массиве случайно нашла собака.

Фото: iStock/Pawel Kajak

Тогда же в милицию стало поступать множество заявлений об изнасиловании. Следователи активно взялись расследовать дело банды Чудиновых.

Со временем всплывало все больше и больше жутких деталей. Выяснилось, что Чудинов-старший проводил «уроки удушения» для своих подчиненных. Одной из жертв таких уроков стала Олеся Ромуз, отмечает «КП».

Также удалось установить, что одно из тел, лежащих на кладбище невест — родная дочь Эдуарда Чудинова — девочка 14 лет. Он случайно убил ее во время ссоры в июне 2004 года. Раздев подростка, надеясь усложнить тем самым идентификацию ее личности, он оставил девочку в том самом лесном массиве под Лёвихой.

Суд

Следствию удалось доказать причастность главаря банды к 12 убийствам девушек, не считая его дочь и тех двух студенток в 2002 году. Суд приговорил Чудинова-старшего к пожизненному лишению свободы.

Его младший брат получил меньше. Судья отправил его в колонию на 21 год. Игорю Хмелеву дали 22 года, Мелиженкову — 16. Кустовского, который знакомился и охмурял их жертв, — к 24 годам.

Фото: iStock/Elena Horrmann

Остальные члены банды получили от 10 до 13 лет колонии. Многие уже вышли на свободу.

Стоит заметить, что журналист Ринат Низамов, который в те годы проводил свое расследование, считал, что число жертв кровавой банды вдвое больше — около 30. Многие из пропавших в те годы до сих пор не найдены. И возможно, их тела все еще лежат в лесу по пути в Лёвиху.

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Российская спортсменка Смирнова утонула на заплыве триатлона Ironman в Барселоне
07 октября 2024, 20:05

Фото: iStock/BalanceFormcreative

Российская спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова утонула во время заплыва на триатлоне Ironman в Барселоне. Об этом со ссылкой на сестру погибшей Наталью сообщает РИА Новости.
«К сожалению, да, Елена Смирнова утонула на соревнованиях IRONMAN в Барселоне», — приводят в агентстве слова собеседницы.
Ironman принято считать одним из самых трудных триатлонов в мире, так как он разделяется на три этапа: заплыв почти на 4 километра, велосипедный заезд на 180 километров и забег на 42 километра. Этапы следуют один за другим без перерыва.

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#спортсмены
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Создатели финансовой пирамиды получили до 12 лет за обман россиян на 214 млн рублей
В Москве создателям финансовой пирамиды дали до 12 лет за хищение 214 млн руб
07 октября 2024, 19:53

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве суд приговорил к срокам от 8 до 12 лет лишения свободы троих создателей финансовой пирамиды за хищение у 153 вкладчиков 214 млн рублей. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Уточняется, что задержанных признали виновными по статье 159 УК РФ. Согласно информации следствия, 40-летнего Максима Омельченко приговорили к 12 годам, 50-летнюю Людмилу Голубеву — к 9 годам, 46-летнюю Елену Сон — к 8 годам колонии общего режима.

Злоумышленники организовали структуру, которая должна была управлять денежными средствами вкладчиков и приносить им прибыль от 15 до 22% ежемесячно. Отмечается, что все выплаты, получаемые инвесторами, происходили за счет новых участников.

Ранее россиянам раскрыли способ, с помощью которого можно распознать финансовую пирамиду. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
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В Ульяновской области директор медучреждения пропагандировал сатанизм и ЛГБТ*
07 октября 2024, 19:30

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Ульяновске ФСБ пресекла деятельность директора-сектанта одного из медицинских учреждений города. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Согласно информации следствия, мужчина был сторонником сатанизма и пропагандировал идеологию ЛГБТ* среди своих подчиненных. Отмечается, что при этом злоумышленник рассказывал, что принятие данного культа позволит людям добиться карьерного роста и финансового благополучия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Ему грозит от года до шести лет лишения свободы. На данный момент также проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

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Военного блогера Гузенко с позывным «Тринадцатый» арестовали, подробности, что сделал
Военного блогера Гузенко с позывным «Тринадцатый» арестовали на два месяца
07 октября 2024, 19:06

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Суд заключил под стражу военного блогера Егора Гузенко с позывным «Тринадцатый» сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.
«Постановлением Кировского районного суда от 07.10.2024 г. в отношении подозреваемого Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 00 суток, то есть до 05.12.2024», — говорится в сообщении.

В суде также отметили, что Гузенко находится в федеральном розыске за хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия. Тогда его посадили под домашний арест, после чего он сбежал на СВО.

Напомним, «Тринадцатого» задержали в городе Новопавловске 5 октября за применение насилия в отношении полицейского. При этом Гузенко отказался от дачи показаний.

«Вам всем пламенные приветы. А на острые вопросы отвечу позже, как всё успокоится. Слава России и Русскому духу, слава ВДВ!» — публикует официальный Telegram-канал «Тринадцатого» его обращение.
Задержание Гузенко прокомментировал и военный блогер, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов. По его словам, «Тринадцатый» принесет больше пользы на СВО, нежели в тюрьме.

«Сейчас пишут, что Егор якобы нигде не воевал никогда. Это неправда. Я лично знаю ребят, с которыми он в 2022 году катался пулеметчиком. Каминг-ауты никто делать не станет. Все подразделения секретные. Иногда так бывает: в военнике написано «рядовой», а человек работает по множеству спецпроектов», — написал Живов.
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После массового ДТП в Подмосковье на водителя самосвала завели уголовное дело
07 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/???? ??????

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 45-летнего водителя самосвала, виновного в массовом ДТП в подмосковном Серпухове с тремя погибшими и тремя пострадавшими. Об этом сообщили в подмосковном главке МВД.
Отмечается, что уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по ней — 7 лет колонии.
«В отношении водителя 1979 г.р., управлявшего грузовым автомобилем и совершившего массовое ДТП на 103 км трассы М-2 «Крым», в результате которого три человека погибло и трое получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело», — указано в заявлении ведомства.
Напомним, сегодня, 7 октября, произошло массовое ДТП на трассе М-2 на мосту Подольских курсантов в подмосковном Серпухове. Столкнулись 11 автомобилей, погибли три человека, еще столько же пострадали.

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#наказание
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В Краснознаменске произошел пожар в жилом комплексе
07 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/grafoto

В подмосковном Краснознаменске произошел пожар в жилом комплексе. Об этом сообщили в экстренных службах.
Уточняется, что загорелась квартира на 8 этаже в жилом комплексе Квартал Звездный на Лесной улице. На месте происшествия работают пожарные, а также дежурят медики.

Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. Иные подробности на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что несколько детей погибли в результате горения частного дома под Челябинском. По данным МЧС, к тушению пожара были привлечены 19 специалистов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Пропавшую в Индонезии туристку нашли в желудке акулы
Sun: унесенную течением в Индонезии туристку нашли в желудке акулы
07 октября 2024, 18:48

Фото: iStock/Nautilus Creative

В Индонезии нашли тело пропавшей 68-летней туристки из США, которую унесло течением во время дайвинга. Останки пенсионерки обнаружили в желудке пойманной акулы. Об этом сообщает британская газета Sun.
По данным издания, все произошло 26 сентября, когда женщина участвовала в заплыве вокруг острова Пулау Реонг. В какой-то момент туристку подхватило сильным течением и унесло в неизвестном направлении. Спасатели в течение восьми дней вели безуспешные поиски.

Отмечается, что накануне, 6 сентября, рыбаки выловили крупную акулу. Внутри ее тела нашли то, что осталось от пропавшей туристки. На останках женщины все еще был черный гидрокостюм для дайвинга.
«С пойманной акулой что-то было не так. Я подумал, что она проглотила пластик или рыбацкую сеть <...> Мы решили разделать ее, чтобы понять в чем дело», — приводят в газете слова рыбака.
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