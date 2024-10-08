Бастрыкин поручил проверить челябинского преподавателя после жалоб студенток

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку в отношении преподавателя многопрофильного колледжа в Челябинской области.
Поводом стали жалобы студенток на агрессивное поведение педагога и склонение к выполнению личных просьб, сообщается в Telegram-канале информационного центра ведомства.
Помимо этого, преподавателя обвиняют в том, что он заставлял студенток выполнять личные поручения. В настоящее время по факту инцидента проводится процессуальная проверка, а Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах.
Ранее сообщалось, что российская спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова утонула во время заплыва на триатлоне Ironman в Барселоне. Об этом со ссылкой на сестру погибшей Наталью сообщает РИА Новости.
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«Житель Челябинской области обратился к главе СК в интересах студенток колледжа, указав на регулярные противоправные действия преподавателя. По его словам, в мае 2024 года педагог пытался насильно вывести одну из девушек из аудитории», — говорится в заявлении.
Помимо этого, преподавателя обвиняют в том, что он заставлял студенток выполнять личные поручения. В настоящее время по факту инцидента проводится процессуальная проверка, а Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах.
Ранее сообщалось, что российская спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова утонула во время заплыва на триатлоне Ironman в Барселоне. Об этом со ссылкой на сестру погибшей Наталью сообщает РИА Новости.
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Елена Перлова