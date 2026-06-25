Боксер напал на пассажира в самолете и умер, закованный в наручники

25 июня 2026, 19:04

Daily Mail: Боксер-любитель погиб после нападения на пассажира самолета Jet2

Фото: istockphoto/Dushlik

На борту самолета авиакомпании Jet2, следовавшего ночью 21 июня из Кипра в британский Манчестер, произошел инцидент с участием 35-летнего пассажира Каллума Керра. Информацию публикует Daily Mail.