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Боксер напал на пассажира в самолете и умер, закованный в наручники

Daily Mail: Боксер-любитель погиб после нападения на пассажира самолета Jet2
Фото: istockphoto/Dushlik

На борту самолета авиакомпании Jet2, следовавшего ночью 21 июня из Кипра в британский Манчестер, произошел инцидент с участием 35-летнего пассажира Каллума Керра. Информацию публикует Daily Mail.



По данным СМИ, мужчина, отец троих детей и боксер-любитель, во время полета вел себя агрессивно: напал на одного из пассажиров и члена экипажа. Попутчикам удалось совместно сдержать нарушителя в хвостовой части лайнера до прибытия в аэропорт назначения.

После посадки в Манчестере на борт зашли сотрудники полиции. Они надели на дебошира наручники, однако через несколько мгновений он потерял сознание. Правоохранители немедленно начали оказывать мужчине первую помощь, после чего его госпитализировали, но в больнице он скончался.

В настоящее время по факту случившегося проводится расследование. Полицейские, участвовавшие в задержании, проходят по делу в качестве свидетелей.

Никита Кротов

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