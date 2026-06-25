Боксер напал на пассажира в самолете и умер, закованный в наручники
На борту самолета авиакомпании Jet2, следовавшего ночью 21 июня из Кипра в британский Манчестер, произошел инцидент с участием 35-летнего пассажира Каллума Керра. Информацию публикует Daily Mail.
По данным СМИ, мужчина, отец троих детей и боксер-любитель, во время полета вел себя агрессивно: напал на одного из пассажиров и члена экипажа. Попутчикам удалось совместно сдержать нарушителя в хвостовой части лайнера до прибытия в аэропорт назначения.
После посадки в Манчестере на борт зашли сотрудники полиции. Они надели на дебошира наручники, однако через несколько мгновений он потерял сознание. Правоохранители немедленно начали оказывать мужчине первую помощь, после чего его госпитализировали, но в больнице он скончался.
В настоящее время по факту случившегося проводится расследование. Полицейские, участвовавшие в задержании, проходят по делу в качестве свидетелей.
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