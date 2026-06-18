Появилась информация о пропавшем над Черным морем самолете с пассажирами
Boeing 737‑800, выполнявший рейс из Сочи, столкнулся с технической неисправностью вскоре после взлёта. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.
Выяснилось, что у авиалайнера отказал один из двигателей. Экипаж оперативно доложил о ситуации, и командир принял решение вернуться в аэропорт отправления.
По свидетельствам очевидцев, ещё перед отправкой воздушного судна на взлётно‑посадочной полосе раздался громкий хлопок. Кроме того, очевидцы отметили, что борт поднимался в воздух на необычно малой высоте.
После получения сигнала о неисправности самолёт вошёл в зону ожидания — экипаж вырабатывал топливо, чтобы снизить посадочную массу до требуемого уровня. В итоге авиалайнер благополучно приземлился в Сочи. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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