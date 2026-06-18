Появилась информация о пропавшем над Черным морем самолете с пассажирами

18 июня 2026, 00:12

Подавший сигнал бедствия самолет вернулся в аэропорт Сочи

Фото: istockphoto/Bogdan Khmelnytskyi

Boeing 737‑800, выполнявший рейс из Сочи, столкнулся с технической неисправностью вскоре после взлёта. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.