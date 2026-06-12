Жительница Калуги устроила дебош в самолёте и не попала на Бали
На борту самолёта авиакомпании Qatar Airways, следовавшего рейсом из Москвы в Доху, одна из пассажирок устроила дебош. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Женщина выпила чрезмерно много алкоголя. Очевидцы сообщили, что она громко заявляла окружающим: «Я сама из Калуги» и рассказывала о планах отдохнуть на Бали.
Позже россиянка начала кричать, набросилась на своего спутника, а затем переключилась на ребёнка, сидевшего в заднем ряду. Другие пассажиры и члены экипажа попытались успокоить женщину, но она не реагировала на уговоры и даже подралась с одним из мужчин.
По словам очевидцев, по прилёте в аэропорт Дохи дебоширку уже ждали четверо полицейских. Они отвели женщину для разбирательств. Таким образом, вместо отдыха на Бали она встретилась с правоохранителями.
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