Более 10 беременных принял из зон затопления перинатальный центр в Орске

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Перинатальный центр в Орске Оренбургской области принял 11 беременных женщин из зон затопления. Об этом сообщила завотделением патологии новорождённых и недоношенных детей Ирина Кашинская
«Они психологически очень подавлены, у них слёзы на глазах, потому что им нужно не только заботиться о новорождённых, но и думать о старших детях, которые остались без дома», — прокомментировала в беседе с RT Кашинская.
В то же время известно, что «Аэрофлот» из-за наводнения в Оренбургской области продлил возможность переоформить билеты в сообщении с Оренбургом и Орском.
«Аэрофлот» принял решение о продлении возможности вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля 2024 года включительно», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы компании.
Ранее мэр Орска Василий Козупица заявлял, все попытки засыпать прорванную дамбу в Орске оказались неэффективными. Однако власти продолжают искать способы более быстрого отвода воды от домов города, частично затопленного после прорыва дамбы 5 апреля, добавлял градоначальник.
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