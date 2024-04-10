Более 10 беременных принял из зон затопления перинатальный центр в Орске

Более 50 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей такси, зафиксировано в Московской области за первый квартал текущего года, об этом, а также о причинах большинства таких аварий рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.