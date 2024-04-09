В Звериноголовском округе Курганской области принудительно эвакуируют жителей

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В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию населения из-за угрозы затопления жилых домов. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова.
«В подтопляемых территориях Звериноголовского округа объявлена принудительная эвакуация», — написала Панкратова в своём Telegram-канале.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов оперативно эвакуироваться. По его словам, уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасную отметку и сейчас составляет 931 см.
По состоянию на 8 апреля в Оренбургской области в области подтопления оказались более 10 тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков.
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